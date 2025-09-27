La terza puntata delle Audizioni di X Factor ha regalato un momento tanto curioso quanto divertente grazie a Paola Iezzi, la giudice più pop dell’attuale giuria. Durante la performance di Giuseppe Fassari, 34enne di San Giovanni La Punta (CT), la cantante ha ironizzato con una citazione da un celebre video di Elenoire Ferruzzi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, quello in cui descrive la sua amica Penny come una ragazza “con le gambe secche, dritte, venose e senza fianchi”.

L’esibizione di Giuseppe Fassari

Giuseppe Fassari ha scelto di eseguire una versione riarrangiata di Your Song di Elton John. Indossava pantaloni molto aderenti, in contrasto con la moda attuale che predilige i modelli baggy. Alla sua vista, Paola Iezzi non ha resistito: imitandone la voce, ha esclamato: “Gambe dritte, magrissime!”.

Purtroppo, nessuno dei presenti ha colto la citazione, e Giuseppe ha continuato a presentarsi: “Facevo il cantante in giro per il mondo sulle navi da crociera, da due anni a questa parte faccio l’impiegato. Mi ha spinto mia moglie a fare X Factor, probabilmente per incontrare Achille Lauro”.

A quel punto, Achille Lauro ha replicato scherzosamente: “Io non ho le gambe così belle però”. E Paola Iezzi ha colto la palla al balzo: “Gambe dritte, venose!”. Jake La Furia, evidentemente confuso, ha commentato: “Venose?”.

Il verdetto dei giudici

Nonostante la performance vocale convincente, Giuseppe Fassari non ha superato il turno: 2 sì e 2 no. Jake La Furia ha commentato: “Hai cantato molto bene ma mi sembrava un mix fra Elton John, Il Volo e Gianni Celeste”.

Paola Iezzi, invece, pur riconoscendo le qualità vocali del concorrente, ha motivato il suo no con un tocco di ironia: “Dal punto di vista vocale devo dire che l’hai fatta bene, ma mi metti in soggezione quando mi guardi, mi hai mandato nel pallone di brutto, fra le gambe dritte proprio dritte e la caviglietta sottile, per me è no”.