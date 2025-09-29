Venerdì 26 settembre è partita su Rai Uno la nuova stagione di Tale e Quale Show, il varietà dei vip che si mettono alla prova nelle imitazioni dei grandi nomi della musica internazionale, condotto da Carlo Conti. Tra i protagonisti di quest’anno c’è anche Antonella Fiordelisi, ex gieffina, influencer ed ex concorrente di Pechino Express, pronta a mettersi in gioco in una sfida molto diversa dalle esperienze precedenti.

Una nuova avventura lontana dai reality

“Sono molto emozionata e contenta di poter fare qualcosa di completamente nuovo”, racconta Antonella in un’intervista rilasciata a Libero.it. A differenza dei reality a cui ha partecipato, Tale e Quale Show è un vero varietà, dove si canta, si balla e si imita. “Mi sto impegnando tanto, finalmente sto studiando e la cosa mi piace, spero di portare a casa un buon risultato”, aggiunge.

La sua coach di canto, Dada, la sta aiutando a superare le difficoltà iniziali, visto che Antonella non aveva mai cantato prima. “So bene di avere delle lacune rispetto agli altri concorrenti, ma mi sto impegnando e voglio superare i miei limiti”.

Perché partecipare

Antonella confessa di aver tentato di entrare nel programma anche lo scorso anno senza successo: “Quando mi hanno chiamato quest’anno ero in vacanza con il mio fidanzato e abbiamo urlato di gioia dalla felicità”.

Da spettatrice, le piaceva vedere come il programma valorizzi talenti diversi: c’è chi canta, chi imita, chi diverte sul palco. Partecipare per lei è anche un modo per sfatare i pregiudizi: “Si sente spesso dire ‘è bella ma non sa fare niente’. Io voglio dimostrare che il mio impegno conta”.

Paure e aspettative

La sua principale fonte di ansia è sé stessa, per la necessità di gestire più attività insieme in diretta. La giuria, inclusi nomi come Malgioglio, non la spaventa: “La critica serve sempre per crescere”. Alla fine dell’esperienza, la Fiordelisi spera che il pubblico la conosca meglio e la apprezzi per l’impegno, non per i pregiudizi.