Questa sera torna su Canale 5 il Grande Fratello, con una nuova edizione che promette sorprese e protagonisti autentici. Tra i nuovi concorrenti c’è anche Grazia Kendi, giovane influencer e modella, che farà parte del cast scelto da Simona Ventura, Endemol e Mediaset. A fare il suo nome non è stato direttamente il Biscione ma Davide Maggio, che ha scritto che la ragazza è molto “attiva sui social, come d’altronde il resto della sua generazione, in cui mostra orgogliosa il suo fisico di bella e giovane donna e qualche posa per delle campagne promozionali”.

Chi è Grazia Kendi

Grazia Kendi è nata a Milano nel 2000, proprio l’anno in cui il Grande Fratello debuttava in Italia. Probabilmente di origini slave, Grazia si è fatta notare sui social per il suo fisico e per le campagne promozionali a cui partecipa. Il suo mantra? “Viso angelico solo con chi lo merita, per il resto serpe nera”.

Il cast della nuova edizione

Il cast di quest’anno spazia dai 18 ai 50 anni e sarà composto da persone con storie personali significative, capaci di rialzarsi dopo le difficoltà. Simona Ventura ha sottolineato che la scelta è caduta su concorrenti comuni, autentici e spontanei, per proporre dinamiche diverse rispetto a quelle dei VIP, che già lavorano in televisione.

Verranno rappresentate tutte le aree geografiche italiane e saranno presenti anche italiani di seconda generazione, promettendo un quadro eterogeneo e interessante di personalità.

I concorrenti annunciati

Finora sono stati confermati sette partecipanti: