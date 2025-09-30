Negli ultimi giorni Belen Rodriguez è tornata al centro dell’attenzione non solo per la sua vita sentimentale e professionale, ma anche per alcune dichiarazioni rilasciate a Il Corriere della Sera. La showgirl argentina, parlando degli attacchi ricevuti dagli hater, ha affermato: “Gli hater li capisco: faccio la bella vita, ho una casa stupenda, un fisico pazzesco. Ci sta l’invidia!”.

Parole dirette, che hanno subito acceso il dibattito, dividendo il pubblico tra chi ne ha apprezzato la schiettezza e chi invece le ha interpretate come un segno di arroganza.

La replica di Raffaello Tonon

A prendere posizione contro Belen è stato Raffaello Tonon, opinionista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Attraverso le sue Instagram Stories ha condiviso le frasi della Rodriguez aggiungendo un commento pungente: “Tranne il fisico, tutto il resto c’è perché ci sono i fans, gli hater e tutti quelli grazie ai quali ha fatto una gran fortuna. Qualora la modestia, facesse invidia, sarebbe inutile; non si può acquistare e così continuerebbe ad essere quello che è: una strafottente miracolata”.

Tonon ha poi rincarato la dose, sottolineando come tra ironia e tracotanza esista un confine che solo chi ha, oltre alla bellezza e alla ricchezza, anche un cervello, riesce a riconoscere. Il tutto si è concluso con un proverbio romagnolo: “Se non c’è non frigge. Amen”.