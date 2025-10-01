È ripartito lunedì sera il Grande Fratello 2025, per la prima volta condotto da Simona Ventura. Accanto a lei, in veste di commentatori speciali, tre storici ex gieffini: Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Cristina Plevani.

I nuovi concorrenti e il primo televoto

Sono 13 i concorrenti che hanno varcato la celebre porta rossa. Già dalla prima puntata è stato aperto il primo televoto, che permetterà al pubblico di scegliere i tre gieffini preferiti. I prescelti godranno dell’immunità alle prossime nomination.

Scatta la scintilla: Benedetta e Giulio

Nonostante siano passate poche ore dall’ingresso, tra due concorrenti sembra già esserci un’intesa speciale. Si tratta di Benedetta Stocchi, 24enne originaria di Nemi, che lavora come norcina nell’attività di famiglia, e di Giulio Carotenuto, giovane odontoiatra di Torre Annunziata, impegnato da anni in missioni umanitarie nei Paesi in via di sviluppo e fondatore di un’associazione sanitaria.

Benedetta, oltre alla passione per la moda, ha dichiarato di amare il suo lavoro più di ogni altra cosa: “tagliare il prosciutto” è per lei sia mestiere che hobby, senza mai dimenticare il contatto con la gente e la sua voglia di regalare sorrisi. Giulio, invece, racconta di essere cresciuto in una famiglia di medici e di aver scelto di mettere il suo sapere al servizio degli altri, in particolare di bambini e ragazzi bisognosi.

Sguardi complici nella Casa

In un video pubblicato dal programma, i due gieffini appaiono scherzosi e affiatati, tra abbracci teneri e sguardi complici, suscitando sorpresa e curiosità negli altri inquilini. La battuta di Benedetta ha poi fatto sorridere tutti: “Sei tanto bello però… con calma ragazzo”.

Un flirt in arrivo? Secondo Jonas Pepe no. “Forse è pericoloso iniziare una cosa del genere il primo giorno, è una cosa un po’ costruita che secondo me non ha tanto valore. Secondo me è una cosa falsa, ma perché dobbiamo far vedere il falso? Noi siamo qui per far vedere chi siamo”.