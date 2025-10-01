Dopo settimane di voci e indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: la storia d’amore tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, nata durante la scorsa edizione di Uomini e Donne, è giunta al capolinea.

Il comunicato su Instagram

Attraverso un post congiunto pubblicato sui social, l’ex tronista e il suo ex corteggiatore hanno annunciato la rottura: “Il cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un’impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stata un viaggio intenso, un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio di credere in un amore che, nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile”.

Le motivazioni della rottura

Martina e Ciro hanno chiarito che i motivi della separazione sono molto più semplici di ciò che si è letto nelle ultime settimane: “Molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già otto mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre”.

Un addio con rispetto

Nonostante la rottura, tra Martina e Ciro resta grande stima reciproca. La coppia ha voluto ringraziare i fan che li hanno sostenuti durante il percorso televisivo e nella loro vita privata, lasciando intendere che entrambi porteranno con sé il ricordo di un legame importante.

“Grazie per averci sostenuto e supportato, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi”.