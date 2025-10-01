Carlotta Dell’Isola, ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello, ha voluto condividere con i suoi follower un periodo particolarmente complicato che la tiene lontana dai social. Sposata con Nello Sorrentino, con cui ha un figlio e con cui ha partecipato al docu-reality di Canale 5, l’ex gieffina ha deciso di rompere il silenzio per spiegare la sua assenza e ringraziare chi le è stato vicino.

Il racconto di Carlotta: un momento difficile, senza dettagli

Pur senza entrare nei particolari, Carlotta ha fatto riferimento all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, facendo pensare che la difficoltà riguardi la salute di un bambino, probabilmente suo figlio.

Le parole di Carlotta Dell’Isola

"Vi volevo ringraziare innanzitutto per i tanti messaggi che ho ricevuto in queste settimane in cui mi sono assentata, dovevo passare di qui per darvi un saluto, ma non ho la testa né le parole per stare sui social. Non c’è nessun segreto di pulcinella, però è un momento purtroppo non bello della nostra vita, che dovremo superare e che supereremo su questo voglio essere super positiva. Non ho né la testa, né la voglia, né il tempo per stare qui, purtroppo ho poco da ridere e penso che i social nascano per rubare un sorriso alle persone, per fare una battuta e in queste settimane non avevo e non ho la testa, non ho parole, non ho voglia di parlare, spero di tornare a condividere qualcosa, ma ho difficoltà in questi giorni a elaborare un pensiero concreto, però in queste settimane ho incontrato tante persone in queste settimane al Bambino Gesù e mi sembrava giusto passare di qui per ringraziarvi. Spero di tornare perché non posso pensare che non torni più il sereno, spero di riuscire anche a distarmi un po’ così. Vi mando un bacio, l’umore e questo, poi ho sempre schifato la gente sui social che piangeva, però mi sembrava ipocrita lasciarvi con un messaggino buttato così, poi incontrare tanti di voi ed è giusto ringraziarvi perché siamo una piccola famiglia e ve lo meritavate, spero di dirvi presto un po’ di cose belle, adesso non è il caso. Vi mando un bacino e ci aggiorniamo presto",