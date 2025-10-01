Il conto alla rovescia è iniziato: dal 2026 torna su Sky e NOW il viaggio più amato della televisione, Pechino Express. A guidare ancora una volta i concorrenti ci sarà Costantino Della Gherardesca, affiancato quest’anno da una novità assoluta: tre inviati speciali pronti a raccontare da vicino le avventure dei viaggiatori.

Un itinerario spettacolare

Il percorso scelto per questa edizione è tra i più affascinanti di sempre:

partenza dall’ Indonesia ,

, tappe centrali in Cina ,

, gran finale in Giappone, dove si decideranno i vincitori.

Un tragitto che metterà a dura prova i concorrenti, costretti a cavarsela tra culture diverse, ostacoli e sorprese continue.

I viaggiatori in gara

Le prime coppie annunciate promettono già scintille. Ecco i nomi confermati:

Biagio Izzo & Francesco Paolantoni – comicità partenopea pronta a conquistare il pubblico.

– comicità partenopea pronta a conquistare il pubblico. Chanel Totti & Filippo Laurino – la giovane figlia di Francesco Totti al suo debutto televisivo.

– la giovane figlia di Francesco Totti al suo debutto televisivo. Jo Squillo & Michelle Masullo – energia e stile in una coppia tutta al femminile.

– energia e stile in una coppia tutta al femminile. Candelaria & Camila Solórzano – sorelle e modelle argentine.

– sorelle e modelle argentine. Dani Faiv & Tony 2Milli – due rapper uniti dall’amicizia e dalla musica.

– due rapper uniti dall’amicizia e dalla musica. Mattia Stanga & Elisa Maino – creator seguitissimi sui social.

– creator seguitissimi sui social. Fiona May & Patrick Stevens – coppia di ex atleti olimpici.

Il cast non è ancora al completo: altre coppie verranno annunciate nei prossimi giorni, alimentando la curiosità degli spettatori.

La novità: tre inviati speciali

Per la prima volta, accanto a Costantino Della Gherardesca non ci sarà un solo compagno di viaggio, ma ben tre figure che racconteranno l’avventura da prospettive diverse:

Lillo – pronto a regalare comicità e leggerezza.

– pronto a regalare comicità e leggerezza. Giulia Salemi – influencer e conduttrice, porterà il suo sguardo fresco sulle dinamiche del gioco.

– influencer e conduttrice, porterà il suo sguardo fresco sulle dinamiche del gioco. Guido Meda – storica voce dei motori, che aggiungerà un tocco di adrenalina.

Il trio seguirà da vicino le coppie, commentando prove, sfide e situazioni inaspettate.