«Da quando ho iniziato la mia carriera, Chi è sempre stato con me. Avete raccontato i miei esordi, il mio amore con Pierpaolo, le mie crisi, le mie soddisfazioni. Adesso aspetto una copertina su Giulia conduttrice!». Giulia Salemi si è raccontata ai microfoni di Chi in occasione del trentennale del noto settimanale.

Un rapporto di affetto e stima con “Chi”

«Da quando ho iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, io e Chi ci siamo tenuti per mano. Abbiamo avuto un rapporto di amicizia, di affetto, di stima. Perché dietro a un giornale ci sono delle persone: Alfonso, Massimo e i giornalisti di Chi mi hanno sempre voluto bene».

La prima copertina di Giulia risale al Natale 2021, il primo anno d’amore con Pierpaolo Pretelli, nata durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Un amore che ha resistito nel tempo, portando alla nascita del loro figlio e a un sostegno reciproco nel lavoro e nella crescita personale.

La carriera di Giulia: da Miss Italia a “The Cage”

Il percorso di Giulia Salemi è iniziato con due terzi posti importanti: terza a Miss Italia 2014 e terza a Pechino Express 2015 con la madre Fariba. Successivamente, ha partecipato a programmi come Sbandati e ha debuttato al Grande Fratello Vip nel 2018, per poi rientrare nel 2020 entrando in corsa in un’edizione fortunata.

Dopo l’esperienza in tv, è stata chiamata da Mtv per condurre Ex on the Beach e poi il GfVip Party. Nell’estate del 2022, proprio Alfonso Signorini le ha proposto una nuova sfida: aprire una finestra sul mondo dei social all’interno del Grande Fratello Vip.

Un anno intenso e una grande occasione con “The Cage”

«Nel 2022 ho vissuto un anno molto intenso: facevo radio su R101 cinque giorni alla settimana e correvo al Grande Fratello, vivendo praticamente in treno», racconta. Oggi, Giulia conduce per la prima volta in co-conduzione The Cage, un programma quotidiano sull’Nove, al fianco del grande professionista Amadeus.

«Mi sono messa in gioco, per me è un momento di grande costruzione. La tv è una questione di hype, ma costruire una carriera significa avere sostanza e costanza, studiare e prepararsi. Quando ti chiamano devi essere pronta».

Il gossip, i social e il rispetto della privacy

Giulia riflette anche sul cambiamento del gossip con l’arrivo dei social, sottolineando che «non si può demonizzare il gossip, ma non si può vivere solo di quello». Evidenzia l’importanza di rispettare la privacy e la sofferenza delle persone coinvolte, ricordando come Chi sia stato un amico anche nei momenti di crisi personali.

La famiglia e i progetti per il futuro

L’amore nato in tv con Pierpaolo Pretelli ha portato alla nascita del figlio Kian, di cui Giulia e Pierpaolo proteggono gelosamente la privacy. «Abbiamo meno tempo libero e lo dedichiamo a nostro figlio, facendo molta attenzione a cosa condividiamo».

Infine, l’augurio per il futuro è chiaro: «Lunga vita a Chi! Spero che, prima o poi, dedicherete una copertina alla Giulia conduttrice!».