Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del primo televoto della nuova edizione del Grande Fratello, condotta quest’anno da Simona Ventura. Durante la diretta di lunedì 6 ottobre, saranno rivelati i nomi dei tre concorrenti preferiti dal pubblico, che otterranno l’immunità in vista del prossimo giro di votazioni.

Una scelta attesa con grande curiosità da parte di fan e gieffini, alimentata dai primi sondaggi online, come quello lanciato da Reality House, aggiornato alle ore 18 del 1° ottobre.

Anita in testa al televoto: è già la favorita del pubblico

Secondo i dati forniti dal sondaggio, è Anita Mazzotta a guidare la classifica con un solido 23% delle preferenze. A inseguirla, con pochissimo distacco, troviamo Donatella, che conquista il 22% del gradimento.

Più distaccati ma comunque in zona "alta" ci sono Grazia e Jonas, entrambi al 10%, segnale che le dinamiche della Casa stanno già iniziando a delineare i primi beniamini del pubblico.

Gli outsider: da Omer a Simone, in bilico tra l’interesse e l’oblio

A metà classifica troviamo Omer (9%), Giulia (8%), Francesca (6%) e Simone (6%), personaggi che sembrano incuriosire ma che non hanno ancora conquistato un largo consenso. La loro permanenza nel gioco dipenderà probabilmente da come sapranno muoversi nelle prossime puntate.

Male Matteo Azzali: l’esplosione in diretta pesa sulla popolarità

Particolarmente delicata la situazione di Matteo Azzali, che si ferma al 3% delle preferenze, ex aequo con Domenico. Matteo, maestro di boxe, ha avuto un ingresso turbolento nella Casa. Dopo appena poche ore dal suo arrivo, si è reso protagonista di una sfuriata in diretta, lamentando un clima “troppo leggero” e minacciando persino l’abbandono.

Questo atteggiamento ha generato forti reazioni sui social e all'interno della Casa, rendendolo uno dei concorrenti meno apprezzati in questa fase iniziale del gioco.

Francesco ultimo nei sondaggi: solo l’1% dei voti

Chiude la classifica Francesco, che raccoglie appena l’1% delle preferenze. La sua scarsa visibilità potrebbe essere una delle cause del risultato deludente, ma va detto che non tutti i concorrenti hanno avuto lo stesso spazio sinora, e altri ingressi sono ancora previsti nelle prossime settimane.