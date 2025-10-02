Lo scorso lunedì ha preso ufficialmente il via la 25esima edizione del Grande Fratello, che segna una novità storica: per la prima volta, alla conduzione troviamo Simona Ventura, una delle figure più iconiche della televisione italiana. Dopo anni di presenza fissa di Alfonso Signorini, il reality più longevo d’Italia cerca così un nuovo slancio, puntando su una conduzione fresca e su un ritorno alle origini del format.

Mentre i nuovi concorrenti iniziano a prendere confidenza con la Casa più spiata d’Italia, gli ex protagonisti dell’edizione passata non sono rimasti lontani dai riflettori. Nella serata di ieri, infatti, si è tenuta a Roma una reunion che ha visto riunirsi diversi ex concorrenti del reality, in un clima di festa, ricordi e complicità.

Presenti all’incontro erano:

Amanda Lecciso

Stefania Orlando

Jessica Morlacchi

Mariavittoria Minghetti

Eleonora Cecere

Maxime Mbanda

Ilaria Clemente

Maria Monsè

Perla Maria Paravia (figlia di Maria Monsè)

L’evento ha rappresentato un’occasione per ritrovarsi lontano dalle telecamere e condividere aneddoti ed esperienze vissute durante la permanenza nella Casa più spiata d’Italia.