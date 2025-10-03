Gianmarco Steri ha conquistato il pubblico di Uomini e Donne diventando uno dei tronisti più amati degli ultimi anni. Al debutto del suo trono, ha raccolto un vero e proprio record: quasi ottomila ragazze hanno inviato la loro candidatura come corteggiatrici. Una dimostrazione di grande interesse e popolarità.

Nonostante la forte attenzione, la sua relazione con Cristina Ferrara, scelta durante il programma, è durata meno di tre mesi dopo la scelta in studio, scatenando una valanga di gossip sul loro addio.

Gossip e nuovi scenari: Gianmarco e Martina De Ioannon al Grande Fratello?

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Gianmarco Steri è stato spesso al centro di indiscrezioni, con voci che lo vorrebbero pronto a tornare in televisione già nell’estate appena passata. Con la fine della relazione tra Martina De Ioannon e Ciro Solimeno, si è diffusa sul web una teoria interessante: Gianmarco e Martina potrebbero entrare insieme nella casa del Grande Fratello.

Alfonso Signorini e la festa di Chi: nuovi indizi sul futuro di Gianmarco

Pochi giorni fa, Gianmarco Steri è stato ospite di un evento milanese organizzato da Alfonso Signorini, la festa per i 30 anni del settimanale Chi. Al Galà erano presenti nomi noti come Helena Prestes, Javier Martinez, Beatrice Luzzi, Valeria Marini, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tutti legati in vario modo alla storia del Grande Fratello. Questo ha fatto nascere nuove speculazioni sul fatto che Gianmarco possa far parte del cast della prossima edizione SuperVip del 2026, che dovrebbe vedere proprio Signorini alla conduzione. La decisione finale dipenderà anche dal giudizio dell’AD di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha già espresso chiaramente le sue condizioni per l’edizione.

Un colpo di genio: Gianmarco e Martina insieme nella casa del GF?

Se l’ingresso di Gianmarco Steri fosse confermato, e riuscissero a coinvolgere anche Martina De Ioannon, sarebbe senza dubbio un colpo di scena che farebbe felici molti fan. In tanti hanno sperato di vedere la coppia formarsi fin dall’inizio, e poterli osservare nel contesto del Grande Fratello potrebbe regalare nuovi momenti di grande interesse e spettacolo.