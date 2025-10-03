Sebbene non sia trascorsa nemmeno una settimana dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, dopo Matteo Azzali un altro concorrente avrebbe espresso la volontà di lasciare la Casa più spiata d’Italia.

I primi malumori nella Casa

La nuova stagione del reality show, partita il 29 settembre, ha già mostrato i primi screzi e tensioni tra i partecipanti. Matteo Azzali, infatti, a nemmeno 24 ore dall’ingresso, ha manifestato il desiderio di abbandonare la Casa. Dopo una conversazione con gli autori e i coinquilini, ha spiegato le sue ragioni, ma al momento è ancora in gioco.

Il nuovo scoop di Deianira Marzano

Non è finita qui: secondo quanto riportato da Deianira Marzano, influencer molto attenta ai retroscena del reality, un altro concorrente avrebbe fatto sapere di voler abbandonare la Casa. La produzione e gli autori, infatti, starebbero cercando in gran segreto di convincerlo a rimanere.

Le parole di Deianira sono piuttosto criptiche: “Grande Fratello: un altro concorrente ha detto di voler andare via e stanno cercando di convincerlo in segreto. Qui finirà peggio dell’Isola”.

Cosa succederà nelle prossime puntate?

Al momento non ci sono dettagli sull’identità del concorrente o sulle motivazioni di questo malessere. Il pubblico, però, ha già iniziato a fare ipotesi sui social, anche se è presto per trarre conclusioni.

Nei prossimi giorni, o durante la puntata di lunedì, sarà molto probabile che la questione venga affrontata più da vicino, per far luce su questa possibile uscita anticipata.