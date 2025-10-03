A meno di una settimana dal ritorno in tv di Amici di Maria De Filippi, nella scuola è già esploso il caos. Le anticipazioni dell’ultima registrazione – che andrà in onda domenica 5 ottobre 2025 – rivelano un cambiamento importante nel regolamento del talent show. I nuovi allievi, infatti, avranno un ruolo attivo nella scelta dei compagni da mandare in sfida, proprio come in un reality in stile Grande Fratello.

Sfide non solo per l’ultimo in classifica

Se fino alla scorsa edizione solo l’ultimo classificato finiva automaticamente in sfida, quest’anno la situazione si complica. A rischio eliminazione sono ora anche il penultimo e il terzultimo. Ma con una novità: a decidere chi tra loro dovrà affrontare la sfida settimanale saranno gli altri allievi, attraverso un voto segreto.

Il meccanismo è semplice ma potenzialmente esplosivo: ogni studente dovrà esprimere una nomination anonima, scrivendo il nome di un compagno su un bigliettino. Le caselle gialle, visibili nella nuova classifica, segnaleranno i due posti più bassi dopo l’ultimo: chi le occupa finisce sotto il giudizio dei compagni.

Penelope si rifiuta di votare, Flavia e Michele vanno in sfida spontaneamente

Come riportato da Superguidatv, nella registrazione andata in onda ieri (clicca QUI per le anticipazioni), sono già stati indicati i primi cinque allievi a rischio sfida:

Michele

Frasa

Flavia

Anna

Matilde

Il numero è salito a cinque proprio per alcune scelte fuori dagli schemi: Penelope si è rifiutata di votare, facendo così scattare una penalità; mentre Flavia e Michele hanno scelto spontaneamente di andare in sfida, per non coinvolgere i compagni o forse per dimostrare qualcosa.

Il nuovo sistema crea tensioni nella scuola

Questa svolta nel regolamento promette di generare dinamiche più complesse e tensioni tra gli allievi. Se da un lato il gioco si fa più interessante dal punto di vista televisivo, dall’altro mette a dura prova i legami e le dinamiche interne alla scuola. I ragazzi si troveranno a dover scegliere tra amici, influenzati da simpatie, antipatie e strategie personali.

Con l’introduzione delle nomination segrete, Amici 25 si allontana sempre di più dal talent tradizionale per avvicinarsi al reality puro, dove le relazioni contano tanto quanto il talento.