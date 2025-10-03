La nuova puntata di Amici 25, registrata ieri pomeriggio, andrà in onda domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5. Secondo le anticipazioni pubblicate da SuperGuidaTv, sarà una puntata carica di tensione, colpi di scena e tanti ospiti musicali. Per la prima volta in questa edizione, ben cinque allievi finiranno in sfida a rischio eliminazione.
Cambiano le regole: arrivano le “caselle gialle”
La grande novità di quest’anno è l’introduzione delle “caselle gialle” nelle classifiche di canto e ballo, che indicano il penultimo e terzultimo posto. Chi si trova in queste posizioni non finisce automaticamente in sfida, ma può esserci mandato tramite una votazione segreta da parte degli altri allievi della stessa categoria.
Un meccanismo che ha già creato dinamiche inaspettate e tensioni all’interno della scuola.
I cinque allievi a rischio sfida
In questa puntata a finire in sfida sono stati ben cinque allievi:
- Frasa (cantante) – ultimo in classifica, sfida automatica
- Matilde (ballerina) – ultima in classifica, sfida automatica
- Flavia (cantante) – penultima, mandata in sfida dai compagni
- Michele (cantante) – terzultimo, finisce in sfida perché Penelope si è astenuta dal voto, rendendo la votazione nulla
- Anna (ballerina) – scelta tra lei e Maria Rosaria dai compagni ballerini
Le classifiche complete della gara
Classifica CANTO (giudici: Paola Turci e Ilary Blasi)
- Valentina – brano non specificato
- Gard – Ritornerai
- Plasma – Insuperabile
- Penelope – Tu si ’na cosa grande
- Riccardo – Margherita
- Opi – Fragole buone
- Michelle – Material Girl
- Flavia – La tana del granchio
- Michele – Viva la vida
- Frasa – Lazy Song
Classifica BALLO (giudici: Kledi Kadiu e Garrison Rochelle)
- Emiliano – balla su una canzone di Ultimo
- Alessio – Industry Baby
- Alex – 50 Special
- Pierpaolo – brano non specificato
- Tommaso (in coppia con Chiara) – Save The Last Dance For Me
- Maria Rosaria – Walking On Sunshine
- Anna – su una canzone di Geolier
- Matilde – Malafemmina
Ospiti musicali della puntata
La musica non mancherà grazie alla presenza di importanti ospiti sul palco di Amici 25:
- Gaia – canterà il brano Nud4
- Sarah Toscano e Mida – interpreteranno il singolo Semplicemente, colonna sonora della nuova serie Riv4li
- Sarah Toscano, inoltre, si esibirà anche con una traccia inedita tratta dal suo nuovo album: Bilocale