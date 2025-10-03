La nuova puntata di Amici 25, registrata ieri pomeriggio, andrà in onda domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5. Secondo le anticipazioni pubblicate da SuperGuidaTv, sarà una puntata carica di tensione, colpi di scena e tanti ospiti musicali. Per la prima volta in questa edizione, ben cinque allievi finiranno in sfida a rischio eliminazione.

Cambiano le regole: arrivano le “caselle gialle”

La grande novità di quest’anno è l’introduzione delle “caselle gialle” nelle classifiche di canto e ballo, che indicano il penultimo e terzultimo posto. Chi si trova in queste posizioni non finisce automaticamente in sfida, ma può esserci mandato tramite una votazione segreta da parte degli altri allievi della stessa categoria.

Un meccanismo che ha già creato dinamiche inaspettate e tensioni all’interno della scuola.

I cinque allievi a rischio sfida

In questa puntata a finire in sfida sono stati ben cinque allievi:

Frasa (cantante) – ultimo in classifica, sfida automatica

(cantante) – ultimo in classifica, sfida automatica Matilde (ballerina) – ultima in classifica, sfida automatica

(ballerina) – ultima in classifica, sfida automatica Flavia (cantante) – penultima, mandata in sfida dai compagni

(cantante) – penultima, mandata in sfida dai compagni Michele (cantante) – terzultimo, finisce in sfida perché Penelope si è astenuta dal voto , rendendo la votazione nulla

(cantante) – terzultimo, finisce in sfida perché si è , rendendo la votazione nulla Anna (ballerina) – scelta tra lei e Maria Rosaria dai compagni ballerini

Le classifiche complete della gara

Classifica CANTO (giudici: Paola Turci e Ilary Blasi)

Valentina – brano non specificato Gard – Ritornerai Plasma – Insuperabile Penelope – Tu si ’na cosa grande Riccardo – Margherita Opi – Fragole buone Michelle – Material Girl Flavia – La tana del granchio Michele – Viva la vida Frasa – Lazy Song

Classifica BALLO (giudici: Kledi Kadiu e Garrison Rochelle)

Emiliano – balla su una canzone di Ultimo Alessio – Industry Baby Alex – 50 Special Pierpaolo – brano non specificato Tommaso (in coppia con Chiara) – Save The Last Dance For Me Maria Rosaria – Walking On Sunshine Anna – su una canzone di Geolier Matilde – Malafemmina

Ospiti musicali della puntata

La musica non mancherà grazie alla presenza di importanti ospiti sul palco di Amici 25: