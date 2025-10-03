Nelle ultime settimane, mentre il cast della nuova edizione di Pechino Express viene svelato gradualmente, Edoardo Tavassi ha rivelato di non essere riuscito a entrare nella rosa dei concorrenti.

In un’intervista recente a Casa Lollo, l’ex concorrente de Grande Fratello Vip ha spiegato: “Ho provato più volte a presentarmi ai casting, ma c’è qualcuno che non mi vuole lì. Chissà, magari un giorno ci riuscirò, perché è un’esperienza che mi piacerebbe tantissimo fare”.

I tentativi di Edoardo Tavassi: tre casting, tre coppie diverse

Secondo alcune indiscrezioni, Edoardo Tavassi avrebbe provato a partecipare a Pechino Express almeno tre volte, presentandosi ogni volta con persone diverse:

sua sorella Guendalina Tavassi

la sua migliore amica Federica Zacchia

la sua fidanzata Micol Incorvaia

Con quest’ultima, Edoardo ha confermato che la loro relazione procede a gonfie vele, rispondendo anche a chi li aveva dati per “finito” sui social: “Se una persona non posta una storia sui social con la propria fidanzata non significa che non stiano più insieme. Bisogna smetterla di pensare che le coppie vivano solo di contenuti per Instagram. Oggi sia io che lei stiamo facendo di tutto per costruirci una stabilità economica. Matrimonio e figli? Certo che ci pensiamo, ma vogliamo arrivarci preparati e con basi solide”.