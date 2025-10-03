La seconda puntata di Amici 25, registrata ieri e in onda domenica 5 ottobre, promette di essere particolarmente movimentata (clicca QUI per le anticipazioni). Oltre alle esibizioni e alle prime sfide importanti tra gli allievi, il pubblico presente in studio ha assistito a un momento piuttosto inaspettato: la nascita della prima possibile coppia della stagione.

Protagonisti di questo inizio di “inciucio” sarebbero due cantanti della scuola: Michelle e Opi. Entrambi tra i più grandi della classe — lei ha 22 anni, lui 24 — si sono esibiti rispettivamente con “Material Girl” di Madonna e “Fragole Buone Buone” di Luca Carboni. Dopo le loro performance, il clima tra i due si sarebbe improvvisamente scaldato.

Secondo le anticipazioni riportate da SuperGuidaTv, durante la registrazione Michelle sarebbe saltata addosso a Opi, un gesto affettuoso che non è passato inosservato al pubblico. Il colpo di scena è arrivato alla fine della puntata, quando i due sono usciti abbracciati dallo studio, alimentando immediatamente le voci su una potenziale relazione in corso.

Un episodio che ricorda quanto avvenuto lo scorso anno, quando Antonia e Senza Cri si erano scambiati un bacio durante una pausa pubblicitaria, poi diventato virale sui social.

Entrambi i cantanti sono già noti al pubblico per motivi diversi. In particolare, Michelle ha già avuto esperienze nel mondo dello spettacolo: qualche anno fa ha partecipato a Il Collegio, e da allora ha avviato una carriera come content creator sui social.

In un video pubblicato da WittyTv nei giorni scorsi, Michelle e Opi avevano già mostrato una certa complicità durante un confronto sul tema dei social media. Michelle aveva raccontato: “I social, se utilizzati nel modo giusto, rappresentano un mezzo di comunicazione fondamentale, soprattutto per chi fa musica. Allo stesso tempo, però, per chi lavora come creator o TikToker esiste il rischio di concentrarsi troppo su quel mondo e finire per sviluppare una vera e propria ossessione. Quando avevo 14 anni mi capitava spesso di realizzare contenuti che poi non mi piacevano, perché non mi sentivo mai come avrei voluto apparire”.