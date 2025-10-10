Benjamin Mascolo e Greta Cuoghi sono ufficialmente diventati genitori! Dopo mesi di attesa e una gravidanza vissuta con grande emozione, il 7 ottobre 2025 alle ore 08:38 è nata Athena, la loro prima figlia.

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del cantante, che ha condiviso una fotografia in bianco e nero in cui lui e Greta appaiono per la prima volta insieme alla loro bambina. A corredo dello scatto, un messaggio carico di significato: “Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide”.

Una nuova vita per Benjamin Mascolo

La nascita di Athena Mascolo rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo per l’artista modenese, che negli ultimi anni ha vissuto una profonda evoluzione personale e professionale.

Prima il grande successo con Federico Rossi, con cui ha formato il celebre duo Benji & Fede, poi lo scioglimento del gruppo, il trasferimento a Los Angeles e la relazione con l’attrice americana Bella Thorne.

Negli ultimi tempi, Benjamin ha trovato la sua serenità accanto a Greta Cuoghi, con cui ha costruito una relazione solida e autentica, lontana dai riflettori e centrata su valori familiari.

Il matrimonio e la gioia dell’attesa

I due si sono sposati nel 2023, coronando il loro amore con una cerimonia intima e romantica. Nel luglio 2025, la coppia aveva annunciato di essere in attesa del primo figlio, rivelando poi che si trattava di una femminuccia.