A un anno dalla tragica scomparsa di Liam Payne, Louis Tomlinson ha ricordato il collega e amico durante una lunga intervista nel podcast The Diary Of A CEO. Il cantante ha parlato della loro amicizia, dei contrasti iniziali, del percorso negli One Direction e del legame sincero che è continuato anche dopo lo scioglimento della band.

L’inizio della loro amicizia negli One Direction

Louis Tomlinson ha raccontato: “I primi tempi nella band non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda su diverse cose. Lui da quando aveva 14 anni aveva dedicato tutto sé stesso per arrivare dov’è arrivato, io no. Quindi magari quando eravamo insieme in tour io la sera uscivo per divertirmi e lui mi rimproverava dicendomi cose come ‘domani mattina abbiamo un servizio fotografico non puoi fare tardi’”.

Louis ha spiegato che Liam aveva più esperienza di tutti: “Era il più sicuro tra tutti noi, sempre pronto, preparato, in ogni cosa che faceva era perfettamente a suo agio, dalle interviste e i video musicali alle esibizioni. Ci siamo voluti sempre bene e con il tempo siamo diventati come migliori amici. Quando ho scritto il post di addio mi sono passati per la mente tutti i ricordi che avevo con lui, infiniti, avrei potuto scrivere pagine intere. Mi dispiace solo che spesso dai media e da parte del pubblico sia stato frainteso, qualcuno lo percepiva arrogante, ma lui in realtà era così puro, aveva l’anima di un cucciolo”.

La scoperta della morte di Liam Payne

Louis ha raccontato come ha scoperto della tragica scomparsa: “Quando ho saputo della terribile notizia ero in auto a Los Angeles, avevo appena lasciato mio figlio Freddie a scuola e stavo per tornare a casa. Ho saputo di quello che era accaduto tramite Niall. Mi ha detto ‘hai letto le notizie su Liam?’. In quel momento ho capito subito cosa stava per dirmi, cosa significasse ‘le notizie’. Ho avuto subito la stessa sensazione di quando è morta mia sorella Félicité”.

Ha aggiunto: “Mi sono colpevolizzato pensando che avrei potuto fare qualcosa, ma in certi casi le sofferenze sono così profonde e spesso non si vedono e non è facile aiutare. Lui era sicuramente in difficoltà in quel periodo. Vorrei solo che almeno per cinque minuti potesse vedere tutto l’affetto che c’è per lui. Per me è stato un doppio lutto, il primo perché era un mio caro amico, e il secondo come membro di una band”.

Difficoltà condivise e sostegno reciproco

Louis ha ricordato un periodo difficile per lui e Liam come artisti solisti: “Io e lui eravamo legati per molte cose, ci sentivamo spesso, ci capivamo tanto. Inoltre c’è stato un periodo in cui mi sentivo come se io e Liam stessimo perdendo insieme, professionalmente intendo. A livello di artisti solisti io e lui stavamo faticando a trovare il vero successo, al contrario degli altri. Poi lui ha avuto dei successi e ne era fiero e giuro che a quel punto io ero orgoglioso di lui, ci siamo sentiti e gliel’ho detto. Poi i ruoli si sono invertiti un po’ e Liam ha iniziato ad avere diverse difficoltà a livello professionale e io invece ho cominciato a ottenere dei buoni risultati”.

Louis ha sottolineato il gesto generoso di Liam: “Quando per me le cose sono andate meglio lui è stato così felice, ad esempio ho fatto un documentario e lui è venuto all’anteprima. Nessun altro ragazzo lo avrebbe fatto al suo posto. Lui si è presentato sul red carpet, si è seduto al cinema a vedere un documentario su quanto le cose stavano andando bene per me negli ultimi dodici mesi, tutto mentre lui era in difficoltà con le sue cose”.