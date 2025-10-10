Secondo quanto rivelato dal noto giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, tra Vera Gemma, attrice e figlia del celebre Giuliano Gemma, e il cantante e rapper Rosa Chemical sarebbe scoppiata una passione irrefrenabile.

Le parole di Alberto Dandolo

Come scrive Dandolo: "Fermi tutti! È scoppiata una irrefrenabile passione tra il neo ballerino Rosa Chemical e la bombastica Vera Gemma. Il rapper, al secolo Manuel Franco Rocati, a una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, ha trascorso infatti una indimenticabile serata con la figlia del grande Giuliano. I due piccioncini, dopo un primo approccio virtuale, si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo dei bei momenti insieme".

Il giornalista aggiunge anche dettagli sul luogo degli incontri: "I loro incontri sono avvenuti in gran segreto nel quartiere romano di Trastevere nella lussuosa casa dell’attrice, la stessa in cui ha vissuto buona parte della sua vita il padre Giuliano Gemma e nella quale il cantante è stato visto più volte entrare in piena notte".

Chi sono i protagonisti della storia

Vera Gemma è nota al pubblico non solo per la carriera cinematografica, ma anche per la partecipazione a reality show come L’Isola dei Famosi.

Rosa Chemical, al secolo Manuel Franco Rocati, è un giovane rapper e cantautore molto amato dalle nuove generazioni. È salito alla ribalta anche per il bacio sul palco del Festival di Sanremo con Fedez, episodio che scatenò un vero e proprio caso mediatico. Attualmente è concorrente di Ballando con le Stelle.