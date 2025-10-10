Negli ultimi giorni il gossip si è scatenato attorno a Amanda Lecciso e Maxime Mbanda, facendo ipotizzare una nuova storia d’amore tra i due. Dopo la fine della breve relazione tra la cognata di Al Bano Carrisi e Iago Garcia, i fan hanno notato la vicinanza dell’ex gieffina con un altro ex compagno di avventura del Grande Fratello, il giocatore di rugby romano di origini congolesi.

Gli avvistamenti nella tenuta Carrisi

Di recente, Amanda Lecciso e Maxime Mbanda sono stati avvistati insieme nella famosa tenuta Carrisi a Cellino San Marco. Reunion che ha alimentato le indiscrezioni, soprattutto dopo la pubblicazione sui social di alcune foto, circostanza che ha fatto nascere numerose domande tra i fan: si tratta di una semplice amicizia o di un nuovo flirt?

Il parere dei gossip: Deianira Marzano svela tutto

L’influencer e esperta di gossip Deianira Marzano non ha avuto dubbi: secondo lei, Amanda e Maxime avrebbero una relazione. Tuttavia, le voci di corridoio non sempre corrispondono alla realtà, e spesso sono amplificate dai social e dalle dinamiche dei reality.

La smentita dei diretti interessati

A mettere fine ai dubbi ci hanno pensato gli stessi protagonisti. In un breve video pubblicato sui loro profili Instagram, Amanda Lecciso e Maxime Mbanda hanno ironizzato sulle indiscrezioni, chiarendo che il loro legame è esclusivamente un’amicizia nata nella Casa del Grande Fratello, e che è continuata anche al di fuori delle telecamere di Canale 5.