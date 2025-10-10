A cura di AdnKronos

Con il ritorno al format originale, e la nuova conduzione affidata a Simona Ventura, il Grande Fratello 2025 punta sull'ordinarietà. Al centro del reality, piuttosto che i personaggi sembrerebbero essere tornate protagoniste le storie, quelle di persone comuni che raccontano la vita vera – come per esempio quelle di Anita, Donatella e Omer. Secondo gli esperti Sisal è infatti tra loro che potrebbe nascondersi il nome del vincitore.

In testa, offerta a 3,00, c’è Anita (nella foto), ma attenzione a Donatella, la sua rivale più papabile che su Sisal.it è in quota a 5,00. Ad accomunarle ci sono percorsi di vita difficili così come l’obiettivo di trionfare per dimostrare la forza di un presente fatto di resilienza, riscatto e tanta ironia. Anita e Donatella non dovranno però sottovalutare Omer che, anche se si trova già in nomination e attualmente in una posizione finale sfavorevole (12) rispetto alle due concorrenti, potrebbe rivelarsi il vero underdog di questa edizione. La sua storia che l’ha portato a scappare dalla guerra a Damasco, e a vivere la condizione di rifugiato, ha commosso e colpito tutti, fuori e dentro la casa.

Per scoprire se la 19esima edizione del reality sarà davvero un ritorno alle origini segnato dall’autenticità dei personaggi e delle loro storie non ci resta dunque che aspettare e scoprire le new entry per capire se ci sarà una prossima “Floriana”.