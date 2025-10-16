La nuova registrazione del pomeridiano di Amici 25 si è appena conclusa. La puntata andrà in onda domenica 19 ottobre su Canale 5 e promette grandi emozioni per gli appassionati del talent show. Di seguito le anticipazioni di SuperguidaTV:
Giudici e ospiti musicali
I giudici di questa puntata saranno:
- Irama, come giudice del canto
- Anbeta, come giudice del ballo
Tra gli ospiti musicali confermati:
- Irama
- Chiamamifaro
Esiti delle sfide della scorsa puntata
Nella puntata precedente, i concorrenti Michelle, Opi, Alex e Alessio si sono sfidati. Ecco i risultati:
- Michelle: ha superato la sfida durante la settimana e la sua esibizione è stata trasmessa nel day time di mercoledì 15 ottobre. La sua performance ha generato un acceso dibattito a causa di una proposta di Anna Pettinelli, che ha scatenato un battibecco con Lorella Cuccarini.
- Opi: vince la sfida contro Emanuele. Entrambi cantano due brani, e Opi presenta anche il suo inedito.
- Alex: vince la sfida contro Michele, ballando insieme ad Alessia. La sfida prevede due esibizioni a testa ed è giudicata da Francesca Tocca.
- Alessio: vince la sfida senza particolari difficoltà.
Concorrenti a rischio eliminazione
Nella prossima puntata, i concorrenti a rischio eliminazione saranno:
- Michelle
- Alex
- Matilde
- Frasa (il suo sfidante sarà scelto da Rudy Zerbi)
La tensione resta alta e i fan sono già pronti a scoprire chi dovrà lasciare il programma.
Quando vedere la puntata
Ricordiamo che la puntata sarà trasmessa domenica 19 ottobre su Canale 5, con tutti i colpi di scena già anticipati nel day time.