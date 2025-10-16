A cura di Annalisa Accardo

La nuova registrazione del pomeridiano di Amici 25 si è appena conclusa. La puntata andrà in onda domenica 19 ottobre su Canale 5 e promette grandi emozioni per gli appassionati del talent show. Di seguito le anticipazioni di SuperguidaTV:

Giudici e ospiti musicali

I giudici di questa puntata saranno:

  • Irama, come giudice del canto
  • Anbeta, come giudice del ballo

Tra gli ospiti musicali confermati:

  • Irama
  • Chiamamifaro

Esiti delle sfide della scorsa puntata

Nella puntata precedente, i concorrenti Michelle, Opi, Alex e Alessio si sono sfidati. Ecco i risultati:

  • Michelle: ha superato la sfida durante la settimana e la sua esibizione è stata trasmessa nel day time di mercoledì 15 ottobre. La sua performance ha generato un acceso dibattito a causa di una proposta di Anna Pettinelli, che ha scatenato un battibecco con Lorella Cuccarini.
  • Opi: vince la sfida contro Emanuele. Entrambi cantano due brani, e Opi presenta anche il suo inedito.
  • Alex: vince la sfida contro Michele, ballando insieme ad Alessia. La sfida prevede due esibizioni a testa ed è giudicata da Francesca Tocca.
  • Alessio: vince la sfida senza particolari difficoltà.

Concorrenti a rischio eliminazione

Nella prossima puntata, i concorrenti a rischio eliminazione saranno:

  • Michelle
  • Alex
  • Matilde
  • Frasa (il suo sfidante sarà scelto da Rudy Zerbi)

La tensione resta alta e i fan sono già pronti a scoprire chi dovrà lasciare il programma.

Quando vedere la puntata

Ricordiamo che la puntata sarà trasmessa domenica 19 ottobre su Canale 5, con tutti i colpi di scena già anticipati nel day time.

 