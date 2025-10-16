È ufficiale: “Ok! Il Prezzo è Giusto” tornerà in televisione nella primavera del 2026 e, per la prima volta nella sua storia, lo farà sulle reti Rai. La decisione è arrivata dopo l’inatteso successo de “La Ruota della Fortuna”, che ha dimostrato quanto i grandi format televisivi anni ’80 e ’90 possano ancora appassionare il pubblico italiano.

Il progetto, prodotto da Fremantle, prevede quattro puntate speciali in prima serata, e non nella fascia dell’access prime time come inizialmente ipotizzato.

Flavio Insinna in pole position per la conduzione

Secondo quanto anticipato da Giuseppe Candela su Dagospia, la Rai avrebbe scelto Flavio Insinna come conduttore del nuovo Ok! Il Prezzo è Giusto. Il volto storico de “L’Eredità” e di “Affari Tuoi” sarebbe dunque pronto a tornare protagonista con un format che promette di unire gioco, intrattenimento e nostalgia.

Candela ha parlato di una vera e propria fumata bianca per Insinna, che dopo la parentesi meno fortunata su La7 è tornato in Rai, pronto a raccogliere una nuova sfida televisiva.

“Insinna sarebbe in pole position per condurre Ok! Il Prezzo è Giusto”, ha scritto Candela, sottolineando che la Rai ha deciso di “vendicarsi” di Pier Silvio Berlusconi acquistando i diritti del celebre game show di Mediaset.

Un colpo televisivo firmato Rai

Il ritorno di Ok! Il Prezzo è Giusto rappresenta, come sottolineato da Dagospia, “uno schiaffo a Mediaset”. Negli ultimi mesi, infatti, la Rai ha messo a segno diversi colpi mediatici, portando in squadra Barbara d’Urso, Belen Rodriguez (a Ballando con le Stelle), Teo Mammucari (Domenica In) e rilanciando Chi ha incastrato Peter Pan? in versione The Jackal su Rai 2.

Questa strategia di recupero di format storici e volti popolari sembra puntare a rafforzare la leadership Rai in termini di ascolti e identità di rete, intercettando il pubblico nostalgico ma ancora affezionato alla tv generalista.

La storia di “Ok! Il Prezzo è Giusto”

Il format, nato negli Stati Uniti come The Price Is Right, ha avuto in Italia un successo enorme tra gli anni ’80 e 2000.

Ecco un breve riepilogo dei conduttori storici:

Gigi Sabani (1983–1986)

(1983–1986) Iva Zanicchi (1987–1998 e 2000)

(1987–1998 e 2000) Emanuela Folliero (1999)

(1999) Maria Teresa Ruta (2001)

La nuova versione Rai del programma manterrà lo spirito originale, ma con una formula rinnovata e un approccio più moderno, pensato per il pubblico del 2026.

Quando va in onda “Ok! Il Prezzo è Giusto” sulla Rai

La messa in onda è prevista per la primavera del 2026, con quattro appuntamenti speciali in prima serata. La rete precisa non è stata ancora annunciata, ma l’ipotesi più probabile è Rai 1, data la natura family del format e il nome importante del conduttore.