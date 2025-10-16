Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, uno dei concorrenti avrebbe avuto una relazione segreta con una donna famosa del mondo dello spettacolo.

Stando alle indiscrezioni, i due si sarebbero conosciuti a un evento privato a Roma e avrebbero avuto una “frequentazione piuttosto intensa”, durata per mesi senza che la storia venisse resa pubblica.

Prima di entrare nella casa del Grande Fratello, il concorrente avrebbe deciso di chiudere la relazione e presentarsi come single. La donna, invece, avrebbe scoperto della sua partecipazione al reality solo all’ultimo momento, tramite un’amica in comune.

Concorrenti coinvolti in altri retroscena

Sempre secondo Deianira Marzano, nell’edizione 2025 ci sarebbe anche un altro episodio di gossip: due concorrenti, già impegnati sentimentalmente, si sarebbero baciati di nascosto. Avrebbero chiesto agli autori di non mandare in onda le immagini delle effusioni, minacciando di ritirarsi dal programma in caso contrario.