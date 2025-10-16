L’edizione attuale del Grande Fratello continua a far discutere, tra confronti accesi tra gli inquilini e temi importanti come discriminazioni e coming out. Tra gli episodi più dibattuti delle ultime ore, le dichiarazioni di Jonas Pepe su alcune coinquiline, che hanno provocato indignazione online.

Risse e tensioni nella casa

Negli ultimi giorni, le tensioni tra gli inquilini non sono mancate. In particolare, Omar Elomari e Jonas Pepe hanno sfiorato la rissa, mentre la vicenda del coming out di Ivana Castorina ha acceso dibattiti importanti tra i concorrenti e il pubblico da casa.

Le parole di Jonas su Giulia, Rasha e Grazia

Ieri notte, durante una conversazione con Francesco Rana e successivamente con Simone De Bianchi, Jonas Pepe ha espresso giudizi considerati da molti telespettatori come misogini e sessisti, mettendo a confronto Giulia Soponariu e Rasha Younes: “Con Giulia si può parlare di quanto hai preso in matematica, io sto all’ennesimo anno di università, ho fatto tante esperienze in 4 anni, cioè 20 e 24 sono tanta differenza. Ho fatto tanta esperienza in 4 anni, cioè Giulia mi potrebbe dare quella spensieratezza […] Ma io queste cose le trovo più in Rasha, a me non è che piacciano di più le donne mature, ma a livello di mentalità mi trovo meglio. Ma io non penso di attaccare subito, perché quando io mi inizio a interessare a una donna, bro’ io la faccio impazzire, perché gli ultimi tempi io ho sempre fatto così, perché io ho iniziato a capire come funzionano le donne, loro ragionano tutte uguali. Non è che cambia tanto, perché è sempre la stessa tarantella capito? Non me ne frega un ca**o […] A me la donna oramai mi si è avvicinata ultimamente".

Poi ha continuato, paventando la possibilità di tentare un approccio con Rasha: “Però se io faccio la mossa di provarci con Rasha e poi con Rasha non va io poi ho finito: ci continuo a provare con Rasha fino a quando sto qua. Ah raga Rasha è troppo topa”.

Infine, un riferimento a Grazia Kendi ha ulteriormente peggiorato la percezione pubblica del concorrente: “Mi chia****i pure Grazia”.