Jenny Guardiano, ex protagonista di Temptation Island, ha annunciato sui suoi social la sua nuova storia d’amore con Giovanni Tarantino, giovane imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo.

Una storia romantica e gesti inaspettati

Intervistata da Fanpage, Jenny Guardiano ha raccontato la sua felicità con Tarantino: “Giovanni mi regala mazzi di fiori giganti e mi sorprende continuamente, cosa alla quale non ero abituata. Nella vecchia relazione non ho mai ricevuto nemmeno un fiore colto da un campo o un regalo in sette anni. Mi fa strano!”.

Con queste parole, Jenny ha lanciato una chiara frecciatina al suo ex, Tony Renda, sottolineando la differenza tra il romanticismo del nuovo fidanzato e la mancanza di gesti affettuosi nella loro passata relazione.

La reazione di Tony Renda

La risposta di Tony Renda non si è fatta attendere. Su Instagram, il dj ha pubblicato una storia in cui ha glissato sulla frecciatina e ha augurato ogni felicità alla sua ex e al nuovo compagno: “Ti auguro davvero ogni felicità. Vedere che hai trovato qualcuno con cui condividere la tua vita mi riempie di serenità. Se un giorno deciderete di sposarvi, sarò felice di esserci, con il cuore colmo di amore e senza alcun risentimento”.