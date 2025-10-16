I rumor degli ultimi giorni si sono rivelati fondati: Raffaella Fico ha ritrovato l’amore accanto a Armando Izzo. La coppia è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio appassionato, immortalata da una follower di Deianira Marzano.

Armando Izzo, calciatore del Monza, era sposato con Concetta, conosciuta fin da giovane. La coppia si è unita nel 2017. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, la situazione sentimentale del calciatore sarebbe cambiata. All’inizio del 2025, Izzo aveva ringraziato pubblicamente la moglie per il supporto ricevuto durante un periodo difficile, poco prima della sua assoluzione dalle accuse di frode sportiva e mafia.

Il nuovo capitolo di Raffaella Fico

Ora sembra che Raffaella Fico abbia conquistato il cuore del calciatore. La relazione, se confermata ufficialmente, segna un nuovo capitolo nella vita sentimentale della showgirl. Non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati.