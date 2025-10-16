A distanza di poche ore dalla nascita della sua primogenita, Cecilia Rodriguez è tornata sui social per condividere l’emozione con i fan. La piccola Clara Isabel è venuta alla luce ieri, regalando un momento di grande gioia a lei e al marito Ignazio Moser.

Ignazio Moser annuncia la nascita di Clara Isabel

Il primo a dare la notizia è stato Ignazio Moser, che ha condiviso sui social i primi scatti con la neonata. La coppia ha ricevuto subito una valanga di messaggi di affetto e congratulazioni da parte dei fan, che hanno festeggiato insieme a loro questo momento speciale.

La dolce dedica di Cecilia Rodriguez

Poche ore dopo il parto, Cecilia Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune immagini della piccola Clara Isabel e un’emozionante dedica per il marito Ignazio Moser: “Tutto quello che ho desiderato per anni. E ora, vedere voi due insieme, mi riempie il cuore come mai niente me l’aveva riempito prima, vi amo per sempre”.