È stato finalmente annunciato il cast ufficiale di Pechino Express 2025, il celebre reality adventure targato Sky Original. In questa nuova edizione, dieci coppie affronteranno un viaggio epico tra Indonesia, Cina e Giappone, guidate dall’inimitabile Costantino Della Gherardesca e dai co-conduttori Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.
L’edizione promette grandi emozioni, colpi di scena e una forte componente umana, con volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e dei social media.
Pechino Express 2025: tutte le coppie in gara
Il cast di Pechino Express 2025 è composto da dieci coppie molto diverse tra loro, accomunate dal desiderio di mettersi alla prova.
Ecco chi sono i concorrenti ufficiali:
- Biagio Izzo e Francesco Paolantoni – Gli Spassusi
- Chanel Totti e Filippo Laurino – I Raccomandati
- Jo Squillo e Michelle Masullo – Le DJ
- Candelaria e Camila Solórzano – Le Albiceleste
- Dani Faiv e Tony 2Milli – I Rapper
- Fiona May e Patrick Stevens – I Veloci
- Steven Basalari e Viviana Vizzini – Gli Ex
- Tay Vines e Assane Diop – I Comedian
- Elisa Maino e Mattia Stanga – I Creator
- Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani – Le Biondine
I Veloci: Fiona May e Patrick Stevens
Una coppia nella vita e ora anche in gara.
Fiona May, leggenda del salto in lungo e due volte medaglia d’argento olimpica, gareggerà insieme al marito Patrick Stevens, ex velocista belga e pluricampione nazionale.
Una coppia che promette determinazione, forza e spirito di squadra.
Gli Ex: Steven Basalari e Viviana Vizzini
Steven Basalari, imprenditore e influencer, e Viviana Vizzini, Miss Universo Italia 2020, erano una coppia anche nella vita. Ora partiranno insieme per capire se tra loro può rinascere qualcosa.
Una delle coppie più attese e chiacchierate di Pechino Express 2025.
I Comedian: Tay Vines e Assane Diop
Un duo comico irresistibile.
Tay Vines, originario del Togo, e Assane Diop, senegalese, sono due stand-up comedian che hanno conquistato il web e il pubblico di Zelig.
Portano nel viaggio il loro umorismo intelligente e autoironico.
I Creator: Elisa Maino e Mattia Stanga
Elisa Maino, prima creator italiana su TikTok, e Mattia Stanga, volto simbolo della comicità sui social, formano una coppia affiatata e piena di energia.
Con milioni di follower e riconoscimenti come “Forbes 100 Under 30”, promettono di raccontare il viaggio in chiave digitale e ironica.
Le Biondine: Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani
Gaia De Laurentiis, attrice e conduttrice, partecipa con la figlia Agnese Catalani per vivere un’esperienza madre-figlia unica.
“Le Biondine” vogliono dimostrare che l’unione familiare è la vera forza di fronte a ogni sfida.
I Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurino
Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, affronta la sua prima grande avventura televisiva insieme all’amico di sempre Filippo Laurino.
Con ironia dichiarano: “Tanto ce lo avrebbero detto comunque… così li abbiamo anticipati noi!”.
Una coppia giovane e spontanea che rappresenta la nuova generazione dei social.
Le DJ: Jo Squillo e Michelle Masullo
Jo Squillo, icona musicale e attivista, condivide il viaggio con Michelle Masullo, giovane modella e DJ.
Il loro obiettivo? Creare vibrazioni positive e connessioni attraverso la musica.
Un duo tutto al femminile che promette energia e ritmo in ogni tappa.
Le Albiceleste: Candelaria e Camila Solórzano
Due sorelle argentine, Candelaria e Camila Solórzano, portano in gara la loro identità latina.
Camila, già Miss Argentina 2012, e Candelaria, DJ e performer, si definiscono “un’unica direzione, quella dell’avventura”.
Una coppia elegante e competitiva.
Gli Spassusi: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni
Amici inseparabili e colonne della comicità napoletana, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni partecipano come Gli Spassusi.
“Dicesi spassoso colui che suscita gustose ilarità”, spiegano. E promettono di far ridere e riflettere lungo il percorso.
I Rapper: Dani Faiv e Tony 2Milli
Due protagonisti della scena rap e trap italiana.
Dani Faiv, padre e artista introspettivo, e Tony 2Milli, fondatore del collettivo “Patto Slitherich”, uniscono musica e amicizia in un viaggio a ritmo di freestyle.
“Il rap è unione e condivisione, proprio come Pechino Express”, affermano.