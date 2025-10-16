È stato finalmente annunciato il cast ufficiale di Pechino Express 2025, il celebre reality adventure targato Sky Original. In questa nuova edizione, dieci coppie affronteranno un viaggio epico tra Indonesia, Cina e Giappone, guidate dall’inimitabile Costantino Della Gherardesca e dai co-conduttori Lillo, Giulia Salemi e Guido Meda.

L’edizione promette grandi emozioni, colpi di scena e una forte componente umana, con volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e dei social media.

Pechino Express 2025: tutte le coppie in gara

Il cast di Pechino Express 2025 è composto da dieci coppie molto diverse tra loro, accomunate dal desiderio di mettersi alla prova.

Ecco chi sono i concorrenti ufficiali:

Biagio Izzo e Francesco Paolantoni – Gli Spassusi

e – Gli Spassusi Chanel Totti e Filippo Laurino – I Raccomandati

e – I Raccomandati Jo Squillo e Michelle Masullo – Le DJ

e – Le DJ Candelaria e Camila Solórzano – Le Albiceleste

e – Le Albiceleste Dani Faiv e Tony 2Milli – I Rapper

e – I Rapper Fiona May e Patrick Stevens – I Veloci

e – I Veloci Steven Basalari e Viviana Vizzini – Gli Ex

e – Gli Ex Tay Vines e Assane Diop – I Comedian

e – I Comedian Elisa Maino e Mattia Stanga – I Creator

e – I Creator Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani – Le Biondine

I Veloci: Fiona May e Patrick Stevens

Una coppia nella vita e ora anche in gara.

Fiona May, leggenda del salto in lungo e due volte medaglia d’argento olimpica, gareggerà insieme al marito Patrick Stevens, ex velocista belga e pluricampione nazionale.

Una coppia che promette determinazione, forza e spirito di squadra.

Gli Ex: Steven Basalari e Viviana Vizzini

Steven Basalari, imprenditore e influencer, e Viviana Vizzini, Miss Universo Italia 2020, erano una coppia anche nella vita. Ora partiranno insieme per capire se tra loro può rinascere qualcosa.

Una delle coppie più attese e chiacchierate di Pechino Express 2025.

I Comedian: Tay Vines e Assane Diop

Un duo comico irresistibile.

Tay Vines, originario del Togo, e Assane Diop, senegalese, sono due stand-up comedian che hanno conquistato il web e il pubblico di Zelig.

Portano nel viaggio il loro umorismo intelligente e autoironico.

I Creator: Elisa Maino e Mattia Stanga

Elisa Maino, prima creator italiana su TikTok, e Mattia Stanga, volto simbolo della comicità sui social, formano una coppia affiatata e piena di energia.

Con milioni di follower e riconoscimenti come “Forbes 100 Under 30”, promettono di raccontare il viaggio in chiave digitale e ironica.

Le Biondine: Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani

Gaia De Laurentiis, attrice e conduttrice, partecipa con la figlia Agnese Catalani per vivere un’esperienza madre-figlia unica.

“Le Biondine” vogliono dimostrare che l’unione familiare è la vera forza di fronte a ogni sfida.

I Raccomandati: Chanel Totti e Filippo Laurino

Chanel Totti, figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi, affronta la sua prima grande avventura televisiva insieme all’amico di sempre Filippo Laurino.

Con ironia dichiarano: “Tanto ce lo avrebbero detto comunque… così li abbiamo anticipati noi!”.

Una coppia giovane e spontanea che rappresenta la nuova generazione dei social.

Le DJ: Jo Squillo e Michelle Masullo

Jo Squillo, icona musicale e attivista, condivide il viaggio con Michelle Masullo, giovane modella e DJ.

Il loro obiettivo? Creare vibrazioni positive e connessioni attraverso la musica.

Un duo tutto al femminile che promette energia e ritmo in ogni tappa.

Le Albiceleste: Candelaria e Camila Solórzano

Due sorelle argentine, Candelaria e Camila Solórzano, portano in gara la loro identità latina.

Camila, già Miss Argentina 2012, e Candelaria, DJ e performer, si definiscono “un’unica direzione, quella dell’avventura”.

Una coppia elegante e competitiva.

Gli Spassusi: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni

Amici inseparabili e colonne della comicità napoletana, Biagio Izzo e Francesco Paolantoni partecipano come Gli Spassusi.

“Dicesi spassoso colui che suscita gustose ilarità”, spiegano. E promettono di far ridere e riflettere lungo il percorso.

I Rapper: Dani Faiv e Tony 2Milli

Due protagonisti della scena rap e trap italiana.

Dani Faiv, padre e artista introspettivo, e Tony 2Milli, fondatore del collettivo “Patto Slitherich”, uniscono musica e amicizia in un viaggio a ritmo di freestyle.

“Il rap è unione e condivisione, proprio come Pechino Express”, affermano.