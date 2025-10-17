Momento di tensione in famiglia per Belen Rodriguez, protagonista di un piccolo incidente social che ha coinvolto la nascita della figlia di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Lo spoiler di Belen su Instagram

Lo scorso mercoledì, prima dell’annuncio ufficiale dei neogenitori, Belen Rodriguez aveva condiviso su Instagram una storia emozionante: “Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!”. Un messaggio tenero e affettuoso, che però è stato rimosso pochi minuti dopo. La showgirl argentina si sarebbe accorta di aver anticipato l’annuncio dei genitori, creando un piccolo imbarazzo familiare.

Il richiamo di Ignazio Moser

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza, l’ordine di rimuovere la storia sarebbe arrivato direttamente da Ignazio Moser, visibilmente infastidito: “Ignazio ha ca**iato Belen – ha scritto Venza -. Lo avrebbe mandato su tutte le furie la storia che ha postato Belen per annunciare la nascita della figlia. Infatti, Belen è stata subito richiamata a cancellarla, ma i dissapori ormai erano al culmine”.