Giulia Stabile, ballerina e conduttrice di Tú Sí Que Vales, ha affrontato il tema dell’odio online e del body shaming durante l’ultimo quotidiano di Amici, disponibile su WittyTv. La giovane artista si è aperta con gli studenti dell’attuale classe condividendo una dolorosa esperienza personale che dimostra quanto i commenti negativi possano influenzare il benessere emotivo.

L’esperienza dal vivo: quando le parole feriscono davvero

Giulia ha raccontato di un episodio che l’ha profondamente colpita: “Una sera stavo rientrando a casa quando un gruppo di quattro persone adulte mi ha fermata per chiedermi una foto. Mentre la scattavamo, ho sentito una donna chiedere: ‘Ma chi è?’, e un’altra persona rispondere: ‘È Giulia, la ballerina di Amici’. Subito dopo, la donna ha aggiunto: ‘Ah, la cicciona’”.

Questo episodio, unito ai messaggi negativi online ricevuti negli ultimi cinque anni, ha spinto Giulia Stabile a riprendere la terapia. “Mi sono sentita profondamente ferita e ho avuto un’esplosione emotiva”, ha confessato.

Il body shaming e l’impatto sull’autostima

Giulia ha anche parlato apertamente dei cambiamenti del suo corpo: “Che io abbia preso qualche kg è vero, ma all’inizio non era un problema. Dal momento però in cui sono arrivati tutti quei commenti, ho iniziato a detestare il mio corpo. Non capivo se lo facevo per ciò che gli altri dicevano o perché lo pensavo anch’io”.

La ballerina ha descritto il caos mentale generato dall’odio online: “Ero in un bug totale, arrivata a pensare di voler migliorare me stessa, ma provavo rabbia perché sembrava che lo stessi facendo per gli altri”.