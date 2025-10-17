Dopo le esperienze in programmi come Il Ristorante, Belve e Celebrity Chef, Tina Cipollari torna a far parlare di sé con una partecipazione inedita. La celebre opinionista di Uomini e Donne, colonna portante del dating show di Maria De Filippi da oltre vent’anni, approda per la prima volta sul canale Nove per partecipare a una puntata de “La Corrida”, storico varietà dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.

Quando andrà in onda la puntata con Tina Cipollari

La puntata dovrebbe andare in onda mercoledì 5 novembre 2025, e la Cipollari sarà la giudice vip del primo degli otto appuntamenti previsti.

Nel suo ruolo di capopopolo, la “vamp” potrà salvare un concorrente eliminato dal pubblico e ribaltare il giudizio popolare, dando una seconda chance a chi è stato fischiato ingiustamente.

Amadeus e Maria De Filippi: un sodalizio sempre più forte

Questa trasferta televisiva conferma gli ottimi rapporti professionali tra Amadeus e Maria De Filippi. Negli ultimi mesi, i due si sono scambiati parole di stima e collaborazione: Amadeus, infatti, ha partecipato come ospite e giurato sia al pomeridiano che al serale di Amici.