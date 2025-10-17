Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne e protagonista di Temptation Island, torna al centro delle polemiche sui social per presunti ritocchi estetici. Negli ultimi giorni, diversi utenti hanno insinuato cambiamenti drastici nel suo volto, accusandola di essersi rifatta in maniera eccessiva.

La risposta dura di Francesca Sorrentino

L’ex volto di Uomini e Donne non ha tardato a reagire. In un video pubblicato su TikTok, Francesca Sorrentino ha chiarito quali interventi estetici ha realmente fatto, rispondendo in maniera decisa a chi la giudica. “Non mi sembra di aver stravolto i connotati, perché il mio naso è rimasto grande, ho solo tolto la gobbetta. Ho fatto il filler alle labbra e non lo faccio da un anno… non durano così tanto”, ha spiegato. Oltre a smentire alcune accuse, Francesca ha invitato i critici a riflettere prima di giudicare: “Siete di una pesantezza disumana… mi scrivete che sono brutta e voi siete delle brutte allucinanti!”.

Critiche e insulti: il limite oltre la quale non si può andare

Francesca Sorrentino ha sottolineato la differenza tra critiche costruttive e insulti gratuiti. Ha ammesso di accettare commenti su di lei, ma non offese del tipo “sei brutta, fai schifo”.

“Voi stupide potete dirmi che sono brutta e io non posso perché sarei un personaggio pubblico? Io accetto la critica costruttiva, ma non gli insulti gratuiti”, ha detto nel video. L’ex tronista ha inoltre osservato che molti attacchi arrivano da persone che conducono una vita “normale”, e che il fatto di essere esposta al giudizio pubblico non significa dover subire offese gratuite.

Nonostante la fermezza, Francesca Sorrentino ha anche ammesso di sentirsi insicura a volte. Ha aggiunto con leggerezza: “Ogni tre quattro mesi vado sui vostri TikTok e commento… qualcuno dice che non accetto critiche, ma io sono umana!”.