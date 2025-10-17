Dopo il ritiro di Anita Mazzotta, un’altra concorrente ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Stiamo parlando di Francesca Carrara. L’annuncio è arrivato questa mattina sui canali social del reality show condotto da Simona Ventura: “Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”.

I concorrenti rimasti in gara