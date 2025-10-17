A cura di Annalisa Accardo

Dopo il ritiro di Anita Mazzotta, un’altra concorrente ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Stiamo parlando di Francesca Carrara. L’annuncio è arrivato questa mattina sui canali social del reality show condotto da Simona Ventura: “Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”.

I concorrenti rimasti in gara

  • Simone De Bianchi
  • Omer Elomari
  • Donatella Mercoledisanto
  • Jonas Pepe
  • Grazia Kendi
  • Francesco Rana
  • Domenico D’Alterio
  • Giulia Soponariu
  • Matteo Azzali
  • Benedetta Stocchi
  • Mattia Scudieri
  • Bena
  • Rasha Younes
  • Flaminia Romoli
  • Ivana Castorina

 