Dopo il ritiro di Anita Mazzotta, un’altra concorrente ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello. Stiamo parlando di Francesca Carrara. L’annuncio è arrivato questa mattina sui canali social del reality show condotto da Simona Ventura: “Francesca Carrara ha lasciato momentaneamente la Casa del Grande Fratello per motivi personali”.
I concorrenti rimasti in gara
- Simone De Bianchi
- Omer Elomari
- Donatella Mercoledisanto
- Jonas Pepe
- Grazia Kendi
- Francesco Rana
- Domenico D’Alterio
- Giulia Soponariu
- Matteo Azzali
- Benedetta Stocchi
- Mattia Scudieri
- Bena
- Rasha Younes
- Flaminia Romoli
- Ivana Castorina