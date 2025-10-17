Jonas Pepe è senza dubbio uno dei concorrenti più attivi nelle dinamiche dell’attuale Grande Fratello, ma recentemente le sue parole hanno sollevato diverse critiche sul web.

Le strategie di Jonas con le donne della Casa

L’altro ieri, durante una chiacchierata con Francesco Rana, il modello ha confessato le sue intenzioni verso la concorrente Rasha Younes. Fino a quel momento, Jonas sembrava più vicino ad altre coinquiline, come Anita Mazzotta — costretta a lasciare la Casa per motivi personali — e Giulia Soponariu.

Il chiarimento con Giulia Soponariu

Ieri sera, Jonas ha deciso di parlare con Giulia Soponariu per spiegare che il loro “flirtare” iniziale non avrebbe avuto seguito. L’obiettivo del modello era evitare di illudere la ragazza, chiarendo che il suo interesse romantico si era spostato verso Rasha.

Tuttavia, la reazione di Giulia è stata inaspettata: la concorrente ha reagito ridendo di fronte alle spiegazioni di Jonas, sottolineando che il suo comportamento nei confronti dei ragazzi della Casa è sempre stato privo di malizia.

Le parole di Jonas Pepe

Il modello ha spiegato: “Ti garantisco che il 95-99% degli amici che fanno tanto gli amici con te, se tu gli dici ‘andiamo’, loro ti dicono di sì… Non sei maschio? La maggior parte dei maschi è così. A me non piace giocare in un certo modo se non vedo qualcosa di altro. Inizialmente pensavo di provarci, poi ho fatto due riflessioni e ho pensato che qua all’interno di questa casa non è il momento […] secondo te perché giocavo così con te? Io mi sono allontanato perché non andava bene, ma certo che io avevo intenzione di provarci… una persona che non si conosce e che dopo due giorni inizia ad abbracciarsi e guardarsi in un certo modo secondo te lo fa così a caso? E’ ovvio che volevo provarci con te, poi nel momento in cui ho capito che non lo volevo più ho detto sai che c’è? Basta, non ha più senso giocare in questo modo, ma è ovvio che se un maschio gioca con te è per provarci, la maggior parte delle volte”.

La risposta di Giulia Soponariu

Giulia ha precisato di avere molte amicizie maschili con cui scherza senza secondi fini. Ha anche confessato di aver talvolta limitato i contatti con Jonas per evitare fraintendimenti: “Quando tu magari eri sul divano e mi dicevi ‘mi fai i grattini?’, io non volevo che tu pensassi altro e me ne sono andata”.