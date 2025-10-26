Come ogni sabato sera, anche ieri, 25 ottobre 2025, Rai Uno e Canale 5 si sono sfidate in una nuova battaglia di ascolti televisivi. A confrontarsi, ancora una volta, sono stati Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci, e Tú Sí Que Vales, con la partecipazione di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis e Luciana Littizzetto.

La sfida del sabato sera

Su Rai Uno, i concorrenti Vip si sono esibiti in emozionanti coreografie nello show di ballo più amato della rete, mentre su Canale 5 i giudici hanno dato il via a sfide di lip sync, lasciando poi spazio a talenti di ogni genere, pronti a intrattenere il pubblico con numeri spettacolari e momenti emozionanti.

Dati ascolti 25 ottobre 2025

Secondo i dati pubblicati da Davide Maggio, la serata di ieri ha visto prevalere Tú Sí Que Vales:

Tú Sí Que Vales ( Canale 5 ) – 4.214.000 spettatori, 27.1% di share (dalle 21:28 alle 00:17). Buonanotte: 2.087.000 spettatori, 25.9% (00:22-01:06).

( ) – 4.214.000 spettatori, (dalle 21:28 alle 00:17). Buonanotte: 2.087.000 spettatori, 25.9% (00:22-01:06). Ballando con le Stelle (Rai 1) – 3.019.000 spettatori, 22.8% di share (21:28-01:28).

Gli altri programmi del prime time

Rai 2 – S.W.A.T. : 725.000 spettatori (4.1%)

: 725.000 spettatori (4.1%) Italia 1 – L’era glaciale: In rotta di collisione : 751.000 spettatori (4.3%)

: 751.000 spettatori (4.3%) Rai 3 – Sapiens – Un Solo Pianeta : 440.000 spettatori (2.7%)

: 440.000 spettatori (2.7%) Rete 4 – Non Stop : 561.000 spettatori (3.4%)

: 561.000 spettatori (3.4%) La7 – In Altre Parole : 1.095.000 spettatori (6.1%) prima parte; 496.000 (3.2%) seconda parte

: 1.095.000 spettatori (6.1%) prima parte; 496.000 (3.2%) seconda parte Tv8 – 4 Ristoranti e 4 Hotel : 378.000 (2.1%) e 227.000 (1.5%)

: 378.000 (2.1%) e 227.000 (1.5%) Nove – Accordi & Disaccordi: 442.000 spettatori (2.8%)

Vince Canale 5, ma il duello continua

La sfida tra Rai Uno e Canale 5 conferma la competizione serrata del sabato sera: Tú Sí Que Vales consolida la propria leadership con oltre 4 milioni di spettatori, mentre Ballando con le Stelle mantiene una performance solida, raccogliendo più di 3 milioni di appassionati spettatori.