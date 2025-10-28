Nuove registrazioni di Uomini e Donne, il popolare dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, con la presenza degli immancabili opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Secondo quanto riportato in esclusiva da Fanpage.it, durante la puntata registrata oggi si è tenuto il tanto atteso confronto tra Gianmarco Steri, Cristina Ferrara e Ciro Solimeno, mentre Martina De Ioannon ha scelto di non partecipare.

Martina De Ioannon assente: la decisione e le motivazioni

Martina De Ioannon ha preferito non prendere parte al confronto con gli altri ex protagonisti di questa vicenda, comunicando alla redazione di Uomini e Donne di aver già detto tutto ciò che riteneva necessario al suo ex Ciro Solimeno.

Dietro le quinte, Martina avrebbe confidato di aver fatto questa scelta anche per rispetto verso i suoi genitori, che si sarebbero sentiti feriti da alcuni atteggiamenti e dichiarazioni di Ciro dopo la fine della loro relazione.

Il confronto in studio tra Gianmarco, Cristina e Ciro

Il primo a prendere la parola è stato Ciro Solimeno, visibilmente amareggiato per la rapidità con cui è nato il legame tra Gianmarco Steri e la sua ex Martina. Ciro ha spiegato di essere rimasto colpito e deluso nel vedere Martina indossare ancora la collana che lui stesso le aveva regalato, segno che per lui la storia non era ancora del tutto chiusa.

A replicare è stato Gianmarco, che ha difeso la nuova compagna sostenendo che non c’è mai stata alcuna intenzione di ferire i rispettivi ex. Ha raccontato che tra lui e Martina la scintilla è scoppiata solo dopo la fine delle rispettive relazioni e che l’incontro decisivo sarebbe avvenuto per caso, in un locale di Roma.

Cristina Ferrara delusa: “Avevo capito che la sua testa era altrove”

Durante il confronto, Cristina Ferrara è rimasta in silenzio per gran parte del tempo, intervenendo solo per dire di esserci rimasta male.

Ha confidato di aver compreso già da tempo che la testa di Gianmarco fosse altrove, intuendo che potesse esserci un’altra donna.

Gianmarco Steri, però, ha smentito ogni ipotesi di tradimento, ribadendo che il sentimento per Martina è nato solo dopo la fine della sua storia con Cristina.