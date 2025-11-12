Antonella Clerici ha parlato in occasione della conferenza stampa per il lancio della nuova edizione di The Voice Senior, che tornerà da venerdì 14 novembre su Rai1. La trasmissione, dedicata ai talenti della musica over 60, porta con sé alcune novità, a partire dai coach.

I coach di The Voice Senior 2025

Tra i volti confermati e le new entry, la squadra di coach sarà composta da:

Loredana Bertè – confermata come colonna portante della musica italiana.

– confermata come colonna portante della musica italiana. Clementino e Rocco Hunt – coppia inedita che promette energia e dinamismo.

e – coppia inedita che promette energia e dinamismo. Arisa – definita da Antonella Clerici “il cuore e la pancia” del programma.

– definita da Antonella Clerici “il cuore e la pancia” del programma. Nek – nuovo ingresso, apprezzato per “anima e cervello” nel giudicare i concorrenti.

“Le canzoni non sono mai banali e sono il risultato delle storie delle persone che le cantano. Arisa ha un modo meraviglioso. Nek è una scoperta. Clementino è energia pura, mentre Rocco è pacato: insieme sono fantastici. Loredana Bertè, infine, è la storia della musica”, ha dichiarato Antonella Clerici.

La battuta a Stefano De Martino

The Voice Senior sarà trasmesso subito dopo Affari Tuoi, il quiz show condotto da Stefano De Martino. A tal proposito, Antonella Clerici ha raccontato a FanPage di aver fatto una battuta al conduttore: “Ogni tanto a De Martino dico ‘mi raccomando, chiudi veloce e lanciami bene’ perché se vai troppo lungo non cominciamo mai, ma è più una battuta”.

Il legame di Antonella Clerici con Affari Tuoi

Antonella Clerici ha condotto in passato Affari Tuoi, diventando l’unica donna al mondo a guidare il programma. La conduttrice ha raccontato: “Affari Tuoi io l’ho fatto coi pacchi rosa. Per condurlo al meglio ci vorrebbe una propensione al gioco d’azzardo, cosa che non ho. Ho ancora l’incubo del Dottore che non capivo mai al telefono. Per questo non tornerei mai alla guida dello show. Mi piace molto, ma è giusto lasciare spazio a Stefano, giovane e bravo”.

Quando vedere The Voice Senior 2025

La nuova edizione di The Voice Senior andrà in onda da venerdì 14 novembre su Rai1, subito dopo Affari Tuoi.