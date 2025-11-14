Dopo 17 anni di amore, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno deciso di percorrere strade separate. La notizia è stata confermata dai diretti interessati sui loro profili social, dove hanno voluto chiarire che la separazione è avvenuta in totale armonia e rispetto reciproco.

La fine di una storia lunga e intensa

Su Instagram, Filippo Bisciglia ha scritto: “Già da un po’… Dopo 17 anni, io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”. Pamela Camassa ha condiviso un messaggio simile: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci molto bene”.

Nuovi amori all’orizzonte?

Poco dopo la separazione, sono emerse alcune indiscrezioni: secondo il giornalista Alessandro Rosica, Filippo Bisciglia avrebbe trovato un nuovo amore, anche se la notizia non è mai stata confermata dal conduttore di Temptation Island. Intanto, anche Pamela Camassa sembra aver voltato pagina. La showgirl è stata paparazzata da Chi mentre bacia un uomo: Stefano Russo, figura legata a un noto club sportivo romano, The Fox.

Pamela Camassa e Stefano Russo: nuovo inizio

La relazione tra Pamela Camassa e Stefano Russo sembra essere agli inizi ma molto disinvolta. I due sono stati fotografati in momenti di quotidianità: la showgirl aiutava Stefano a pulire il giardino del club The Fox.