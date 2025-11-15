Adesso è ufficiale: Chi Vuol Essere Milionario sta per tornare su Canale 5 con un nuovo ciclo di puntate in prima serata, attesissimo dal pubblico. La messa in onda è prevista ogni domenica, dal 7 al 28 dicembre, segnando così il rientro del celebre quiz dopo ben cinque anni di assenza dal palinsesto.

Il ritorno del Milionario dopo cinque anni

L’ultima edizione del programma condotto da Gerry Scotti risale al 2020. Negli ultimi anni erano circolate voci su un possibile passaggio del format a un’altra rete – addirittura una versione su La7 con un nuovo conduttore – ma tutte le indiscrezioni si sono rivelate infondate. Chi Vuol Essere Milionario resta un prodotto Mediaset, legato storicamente alla figura di Scotti e a Canale 5.

Le nuove puntate sono già state registrate

Come anticipato da Davide Maggio, le puntate che vedremo a dicembre sono state registrate circa un anno fa. Il nuovo ciclo promette un livello di tensione e spettacolo particolarmente alto: ci sarà infatti un concorrente (o una concorrente) in grado di arrivare fino al milione, conquistando l'intero montepremi.

Un evento tutt’altro che comune: nella storia italiana del programma sono soltanto quattro i partecipanti ad aver raggiunto la vetta.

Tutti i vincitori del Milione nella storia del programma

In oltre vent’anni di messa in onda, solo quattro concorrenti sono riusciti a portare a casa la cifra massima prevista dal regolamento:

Francesca Cinelli – 2001 (vincita di 1 miliardo di lire )

– 2001 (vincita di ) Davide Pavesi – 2004

– 2004 Michela De Paoli – 2011

– 2011 Enrico Remigio – 2020

Con l’edizione 2025, il palmarès sarà aggiornato grazie alla nuova impresa registrata nelle puntate che verranno trasmesse a dicembre.