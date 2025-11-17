Beatrice Luzzi, attrice e opinionista televisiva, ha celebrato il suo 55esimo compleanno in grande stile. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scelto di condividere il traguardo con i suoi fan più affezionati, le cosiddette “briciole”.

Firmacopie e primo libro

Al centro della giornata romana c’è stato il firmacopie del suo primo libro, “Una famiglia a due piazze”. I fan hanno potuto incontrare l’attrice, ricevere autografi e scattare selfie. Un evento che ha mescolato cultura e intrattenimento, confermando il forte legame tra Luzzi e la sua folta community.

Divertimento e balli con i fan

Dopo la firma delle copie, Beatrice Luzzi si è scatenata in pista, coinvolgendo i fan in balli e momenti di puro divertimento. La partecipazione dei sostenitori ha reso la giornata speciale e ha consolidato il rapporto con i suoi sostenitori, ormai definito “indissolubile”.

Un messaggio di gratitudine

A conclusione dell’evento, l’attrice ha condiviso un lungo messaggio di ringraziamento: “Tanto tanto Amore, che si rinnova e conferma più compatto che mai. Grazie a tutti per aver scelto di glorificare la vita con me”. Ha anche espresso orgoglio per il libro pubblicato e per i suoi due figli, Valentino ed Elia, e per il suo ex compagno, Alessandro, definiti i suoi “tre moschettieri”.

Fan da tutta Italia

Particolarmente commovente è stato il riconoscimento dello sforzo dei fan provenienti da ogni parte d’Italia: “Non mi resta che ringraziare dal più profondo del mio cuore ciascuna e ciascuno di voi per i sacrifici affrontati nel venire a Roma, lasciando lavoro e famiglie, affrontando treni, aerei e alloggi, vieppiù con uno sciopero in corso!”.

Nonostante avesse chiesto di evitare i regali, Luzzi ha voluto ringraziare per i numerosi doni ricevuti, concludendo con un simpatico lapsus: “Briciole, avete reso i miei 35 anni davvero memorabili! (… diciamo insuperabili)”.