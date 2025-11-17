La tensione nella Casa del Grande Fratello è salita alle stelle a causa di un possibile fraintendimento sulle nomination. Questa volta, al centro dello scontro ci sono i criteri con cui i concorrenti scelgono chi mandare in nomination.

Francesca fraintende le parole di Grazia

Francesca ha interpretato alcune frasi di Grazia come un segnale che alcuni concorrenti stessero pianificando di eliminarla insieme a suo figlio Simone dal gioco. Questo ha immediatamente scatenato dubbi e sospetti nella Casa, alimentando la tensione tra i partecipanti.

I dubbi condivisi con gli altri concorrenti

La concorrente ha deciso di confidarsi con Ivana e Flaminia, discutendo del suo rapporto con gli altri e della percezione di un cambiamento nella strategia degli altri concorrenti nei suoi confronti. Poco dopo, Jonas ha chiesto apertamente agli altri se esistessero gruppi organizzati per le nomination.

Francesca ha chiarito che il dubbio di Jonas nasceva da una confidenza fatta a Ivana e Flaminia, spiegando poi a Grazia il motivo della sua domanda.

La strategia di Grazia sulle nomination

Grazia ha precisato che il termine “noi” utilizzato in precedenza si riferiva a tutta la Casa e non a un gruppo specifico di concorrenti. La concorrente ha aggiunto di aver consigliato alle amiche di non rivelare le loro preferenze di voto, per evitare che eventuali coincidenze potessero sembrare calcolate: “Non voglio sapere chi nominate voi e voi non dovete sapere chi nomino io”.

Francesca pronta a difendersi

Nonostante il chiarimento, Francesca ha deciso di aspettare la puntata per capire meglio la situazione: “Aspetterò di vedere domani. Io qua dentro non sto a fare giochi di strategia. Mi inizierò a guardare bene le spalle”.