Genny Urtis è una delle ospiti della puntata di Belve che andrà in onda questa sera, martedì 18 novembre su Rai 2. L’ex gieffina ha parlato delle serate alla “Gintoneria”, confessando di “averlo fatto là dentro in un bagno”, della relazione con un ex calciatore famoso, passando per il rapporto, tutt’altro che idilliaco, con Francesca Cipriani e Diletta Leotta.

La prima è stata accusata da Urtis di essere una taccagna: “Non vuole pagarmi perché ha il braccino corto”, mentre con la seconda i rapporti si sarebbero incrinati a causa del fratello della conduttrice di Dazn, “che lavorava da me e poi non si è comportato benissimo”.

Ovviamente Genny ha parlato anche della sua transizione: “Il mio ex mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non volevo farlo ad esempio, poi l’ho fatto per lui. Lui mi faceva sognare la vita che non avevo ancora avuto, credere di essere una moglie: avevamo anche scelto le madri dei nostri figli. Vivo il presente, sono felice di quello che sono e non voglio essere altro”. Parlando del fidanzato, invece, lo ha definito “manipolatore e truffatore” e proprio a causa sua è in cura da uno psicologo.