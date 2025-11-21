In una recente chiacchierata con Grazia Sambruna per il progetto prive_podcast, Marina La Rosa ha riacceso i riflettori sulla sua esperienza al Grande Fratello, riportando alla ribalta uno dei momenti più commentati della sua carriera televisiva. L’ex concorrente, nota fin dagli esordi con il soprannome di “gatta morta”, ha parlato con naturalezza anche di aspetti più intimi della vita nella celebre Casa.

Il videocast della verità: abitudini notturne nella Casa

La conversazione, ispirata dal mood del videocast che promette “verità che vengono a galla”, si è concentrata su un argomento che spesso incuriosisce il pubblico: le abitudini notturne dei concorrenti del Grande Fratello.

Grazia Sambruna ha posto una domanda diretta a La Rosa: “Nella Casa del ‘Grande Fratello’ si dice tanto se si accoppiano, ma ci si tocca da soli? Può capitare?”. Senza esitazione, Marina La Rosa ha risposto con sicurezza: “Ma certo. Sotto le coperte, sotto le lenzuola. Ora non conosco le abitudini di tutti ma a noi è successo”.

La conduttrice ha poi insistito chiedendo: “E quanti eravate?”. Con il suo tipico tono ironico, La Rosa ha replicato: “Beh una sera eravamo un po’ più di due”.

Il curioso equivoco ai provini

Durante l’intervista, Marina La Rosa ha ricordato anche un episodio curioso legato ai provini del Grande Fratello. Con il suo spirito sarcastico, ha raccontato di essersi presentata pensando che non l’avrebbero mai scelta, mantenendo un atteggiamento leggero durante il colloquio: “Non vedevo l’ora che finisse”. Secondo il suo racconto, gli autori le chiesero: “Tu ti trucchi?”, ma Marina capì tutt’altro: “Io non so perché ho capito ‘tu ti tocchi?’ e quindi ho risposto ‘ogni tanto’, ma era imbarazzante. Viva la masturbazione”.