Questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello (clicca QUI per le anticipazioni), condotta da Simona Ventura. In nomination ci sono Donatella, Francesca, Giulia, Omer, Rasha e Simone: uno di loro diventerà il primo finalista di questa edizione.

Nel frattempo, nelle ultime ore, a catturare l’attenzione del pubblico è stato il profondo sfogo di Grazia Kendi, che si è lasciata andare a un momento di forte vulnerabilità dentro la Casa.

Grande Fratello, lo sfogo di Grazia Kendi: “Sono tanto triste”

Nella Casa del GF, Grazia Kendi ha vissuto un momento di sconforto che l’ha portata alle lacrime. Confidandosi con Omer Elomari e Rasha Younes, la gieffina ha espresso tutto il suo disagio, ammettendo di sentirsi triste, stanca e, soprattutto, non apprezzata.

La concorrente ha rivelato di portare con sé un dolore che la accompagna da tempo e che, invece di attenuarsi, si è intensificato all’interno del reality.

Le parole di Grazia Kendi

Ecco lo sfogo completo della gieffina, che evidenzia il suo stato d’animo attuale: “Sono tanto triste. Stanca di stare qui dentro. Non sono felice. Non mi sento apprezzata, non mi sono mai sentita apprezzata nella mia vita e non mi sento apprezzata neppure qui dentro. Io soffro già troppo nella mia vita in generale, qui dentro sta aumentando e basta. I problemi che avevo fuori me li sono portati dentro. Nessuno mi apprezza, mi apprezzo da sola, ho apprezzato tanto quello che ho fatto da sola. Ho bisogno della considerazione e dell'approvazione degli altri perché non ce l'ho mai avuta. È normale che la cerco. Non te lo faccio vedere che sto male. E se te lo faccio vedere, dopo cinque minuti me ne vado e rido perché mi dà fastidio. Però sto crollando, non ce la faccio più. Non ce la faccio più, sto sclerando”.

Omer e Rasha cercano di confortarla

Dopo aver ascoltato il lungo sfogo di Grazia, Omer e Rasha si sono avvicinati per consolarla e offrirle supporto. In particolare, la concorrente siriana l’ha incoraggiata a lasciarsi andare completamente, suggerendole che trattenere le emozioni non fa che peggiorare la situazione.

Attesa per la puntata di questa sera

Con il televoto aperto e un finalista pronto a essere proclamato, la puntata di questa sera si preannuncia ricca di emozioni e tensioni. Resta da vedere se il momento di fragilità di Grazia Kendi avrà ripercussioni sulle dinamiche della Casa e su come il pubblico deciderà di votare.