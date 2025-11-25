La decima puntata del Grande Fratello è stata ricca di emozioni e discussioni. Lunedì 24 novembre 2025, in prima serata su Canale 5, i telespettatori hanno assistito a momenti di forte tensione tra i concorrenti.

A commentare la diretta ci ha pensato l’opinionista Cristina Plevani, che ha condiviso sui social le sue impressioni sulle dinamiche del gioco e i comportamenti dei concorrenti.

Rasha Younes e la replica a Manuel Milano

Il primo blocco della puntata ha visto protagonista Rasha Younes, chiamata a difendersi dalle accuse dell’ex fidanzato Manuel Milano. Cristina Plevani ha commentato: “Avevo timore di come avrebbe reagito all’intervista dell’ex, invece è andata come un treno e l’ha asfaltato. Che vuoi dire di più? Non conosco la persona ma quando un ex sputa fuori tutto questo veleno, io stenderei solo un velo pietoso. Ah, al signore sarebbe piaciuto entrare nella casa/mettiti in coda, aspetta e spera… che non si avvera. Su questo blocco ho avuto una sensazione, come se ci si aspettasse più 'drama', invece è stato tutto 'secco e gnecco' (come si dice dalle mie parti)”.

Il confronto tra Omer Elomari e Jonas Pepe

Cristina Plevani ha poi commentato lo scontro tra Omer Elomari e Jonas Pepe: “Anche qui mi aspettavo più scintille [...] Omer è incline a gonfiare il petto. Jonas più razionale e pensatore (5 secondi prima di rispondere ad ogni domanda). Il secondo sicuramente più scanzonato. A provocazioni li metto sullo stesso livello. Nessuna vittima, nessun carnefice. Vedo due galli che cercano l’occhio di bue per brillare più dell’altro… e il pollaio è solo uno. Ormai prevedibili. Si è parlato tanto del gesto di uno e del gesto dell’altro (entrambi infelici), mentre io pensavo alla miccia che aveva fatto partire il tutto: la non voglia di Omer di parlare/dare spiegazioni sulla sua storia con Rasha… peccato che a Rasha piaccia parlar di questo con gli altri. Quando Omer chiede di non permetterci di parlare di lui mi chiedo in che programma creda di partecipare, ma sa cosa è il GF? Non credo. Se non sbaglio nemmeno Jonas credo l’abbia mai visto. Va beh, anche qui avevo delle aspettative diverse dai due concorrenti sul confronto: più fulmini e saette. Forse lo studio e l’emozione li hanno bloccati, o forse si sentono più giocatori all’interno della casa, fuori sono senza protezioni”.

Domenico D’Alterio e le polemiche social

Sul percorso di Domenico D’Alterio, Cristina ha dichiarato: “Si sta divertendo, è leggero e mette allegria… ma sono sempre tutti incazzati gli altri. Vederlo con le lacrime agli occhi mi ha fatta letteralmente incazzare e mi è partito l’embolo nel mio intervento. Avevo in mente altro da dire, invece mi è dispiaciuto vederlo così, ora, che non sta facendo nulla di male. Non vorrei vedere il suo percorso minato a causa di esternazioni esterne. È lui un concorrente della casa.

P.s. La sua storia familiare non la tocco. Non sono io che ho lavato i panni sporchi in pubblico. Direi che ora sono si sono asciugati e riposti nei cassetti. Mo’ basta… se la smazzeranno quando il reality sarà finito”.

Giulia Soponariu prima finalista

Infine, sull’elezione di Giulia Soponariu come prima finalista, Cristina Plevani ha commentato: “Mi ha fatto molto piacere. All’inizio pensavo che se la giocassero Donatella e Rasha, poi mi è scattato il ragionamento legato ai social e alle dinamiche dei voti legati ai fandom. Ormai non votano per il piacere di farlo, votano col pensiero di danneggiare l’altro. Fanatismo da stadio. Ho gioito per Giulia e con Giulia”.