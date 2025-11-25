Ieri sera è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello, condotto da Simona Ventura, che ha regalato emozioni contrastanti ai fan del reality (clicca QUI per il resoconto).

Un momento particolarmente delicato ha coinvolto Grazia Kendi, che ha avuto l’opportunità di riabbracciare suo padre dopo settimane di permanenza nella casa.

Grazia Kendi e l’incontro con il padre: una reazione inaspettata

Nonostante la sorpresa, Grazia non ha reagito come molti si aspettavano. La gieffina ha spiegato ai compagni: “Ero contenta. Mi ha fatto piacere. Non avete capito quello che sto dicendo. Per come sto avrei bisogno della mia mamma in questo momento. Lui non mi conosce come mia mamma”.

Grazia ha poi approfondito le ragioni del suo stato d’animo: “Non ti ascoltano, non capiscono un ca**o, se dico che sto male, che ho bisogno di mia mamma. A cosa serve che viene in televisione lui, chiariamo quando esco, non mi ha dato il sollievo che avevo bisogno. È una settimana che impazzisco in confessionale. Fino a prima di entrare non c’era la certezza e lui mi ha detto ‘spero che te ne vai così ti levi dal ca**o!’. Capisco che vedendolo mi è mancata l’aria? Poi ero contenta, l’ho abbracciato, mi ha fatto piacere, ma di tutto quello che mi ha detto…”.

Il confronto con i compagni: opinioni contrastanti

Se alcuni coinquilini hanno cercato di confortarla e comprendere le sue ragioni, altri come Anita Mazzotta si sono mostrati più critici: “Hai accettato la chiamata perché era un momento di televisione? Perché io se non voglio vedere mio padre non accetto la chiamata. Posso capire il fatto di essere scossa, ma non accetto determinate frasi. Dire che avresti preferito tua madre non è bello da sentire. È una frase che reputo sbagliata sempre, mi sta sui cogl**ni”.

Grazia ha replicato spiegando il proprio punto di vista: “Ero scossa, ora mi sono calmata, mi hanno fatto capire delle cose adesso, perché in quel momento non ho capito niente. Lo sai la frase che mi ha detto prima di entrare. Non sai il rapporto che abbiamo. Avrei avuto bisogno di mia mamma perché lei mi comprende al 100% mentre lui no, prima me lo vivevo per telefono. Ero in un momento di totale confusione mentale, cerca di capire anche il mio momento e non la frase in sé”.