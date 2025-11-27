Carlo Conti ha rivelato che avrebbe dovuto annunciare la lista ufficiale dei Big di Sanremo la scorsa domenica, ma ha scelto di posticipare di una settimana in segno di rispetto per Ornella Vanoni. Il conduttore ha spiegato la decisione: “Avrei dovuto annunciare la lista completa dei Big domenica scorsa, ma per rispetto di Ornella Vanoni ho deciso di rimandare tutto di una settimana”.
La nuova data è fissata: domenica 30 novembre, durante l’edizione delle 13 del Tg1, scopriremo finalmente i nomi degli artisti che dal 24 febbraio 2026 saliranno sul palco del Teatro Ariston.
Anticipazioni e indiscrezioni: Elodie con Rkomi e Fedez con Marco Masini tra i possibili concorrenti
Nelle scorse settimane il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha anticipato alcuni nomi quasi certi:
- Elodie in coppia con Rkomi,
- Fedez insieme a Marco Masini,
- Luchè,
- Alfa.
A queste indiscrezioni si aggiunge ora una lista ben più ampia, stilata da All Music Italia, che ha pubblicato una rosa di 30 Big che, secondo loro, potrebbero far parte del cast di Sanremo 2026.
Sanremo 2026: la lista completa dei 30 Big secondo All Music Italia
Secondo il portale, sul palco dell’Ariston potremmo assistere sia a grandi ritorni, sia a debutti molto attesi.
Grandi ritorni attesi
Tra gli artisti che potrebbero tornare al Festival troviamo:
- Arisa, che manca da diversi anni e avrebbe già proposto brani sia ad Amadeus sia a Conti;
- Emma Marrone;
- Levante;
- Madame;
- Malika Ayane.
Presente anche l’iconica Patty Pravo, l’unica “grande diva” del gruppo.
Debutti previsti
Tra i possibili esordi sul palco dell’Ariston:
- Emma Nolde,
- Fast Animals and Slow Kids,
- Venerus,
- Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi.
La possibile lista dei Big di Sanremo 2026
Ecco la lista completa dei 30 nomi ipotizzati da All Music Italia:
- Arisa (PipShow srl)
- BigMama (Epic/Sony Music)
- Carl Brave (Warner Records/Warner Music)
- Dargen D’Amico (Island Records/Universal Music)
- Eddie Brock (Atlantic/Warner Music)
- Elettra Lamborghini (Universal Music)
- Emma (Island Records/Universal Music)
- Emma Nolde (Carosello Records)
- Ermal Meta (Columbia/Sony Music)
- Fast Animals and Slow Kids (Woodworm/M.A.S.T./Believe)
- Fred De Palma (Warner Records/Warner Music)
- Fulminacci (Warner Records/Warner Music)
- J-Ax (Columbia/Sony Music)
- Leo Gassmann (EMI Records/Universal Music)
- Levante (Warner Records/Warner Music)
- Luchè (Atlantic/Warner Music)
- Madame (Sugar)
- Malika Ayane (Carosello/Believe)
- Mara Sattei feat. thasup (Epic/Sony Music)
- Marco Masini & Fedez (BMG/Atlantic/Warner Music)
- Michele Bravi (Believe)
- Nada (Santeria Records)
- Nayt (Columbia/Sony Music)
- Patty Pravo (Warner Records/Warner Music)
- Sal Da Vinci (Atlantic/Warner Music)
- Serena Brancale (Atlantic/Warner Music)
- Tredici Pietro (Epic/Sony Music)
- Tommaso Paradiso (Columbia/Sony Music)
- Venerus (Asian Fake/EMI Records/Universal Music)
- Zero Assoluto (Artist First)