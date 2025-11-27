Carlo Conti ha rivelato che avrebbe dovuto annunciare la lista ufficiale dei Big di Sanremo la scorsa domenica, ma ha scelto di posticipare di una settimana in segno di rispetto per Ornella Vanoni. Il conduttore ha spiegato la decisione: “Avrei dovuto annunciare la lista completa dei Big domenica scorsa, ma per rispetto di Ornella Vanoni ho deciso di rimandare tutto di una settimana”.

La nuova data è fissata: domenica 30 novembre, durante l’edizione delle 13 del Tg1, scopriremo finalmente i nomi degli artisti che dal 24 febbraio 2026 saliranno sul palco del Teatro Ariston.

Anticipazioni e indiscrezioni: Elodie con Rkomi e Fedez con Marco Masini tra i possibili concorrenti

Nelle scorse settimane il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha anticipato alcuni nomi quasi certi:

Elodie in coppia con Rkomi ,

, Fedez insieme a Marco Masini ,

insieme a , Luchè ,

, Alfa.

A queste indiscrezioni si aggiunge ora una lista ben più ampia, stilata da All Music Italia, che ha pubblicato una rosa di 30 Big che, secondo loro, potrebbero far parte del cast di Sanremo 2026.

Sanremo 2026: la lista completa dei 30 Big secondo All Music Italia

Secondo il portale, sul palco dell’Ariston potremmo assistere sia a grandi ritorni, sia a debutti molto attesi.

Grandi ritorni attesi

Tra gli artisti che potrebbero tornare al Festival troviamo:

Arisa , che manca da diversi anni e avrebbe già proposto brani sia ad Amadeus sia a Conti ;

, che manca da diversi anni e avrebbe già proposto brani sia ad sia a ; Emma Marrone ;

; Levante ;

; Madame ;

; Malika Ayane.

Presente anche l’iconica Patty Pravo, l’unica “grande diva” del gruppo.

Debutti previsti

Tra i possibili esordi sul palco dell’Ariston:

Emma Nolde ,

, Fast Animals and Slow Kids ,

, Venerus ,

, Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi.

La possibile lista dei Big di Sanremo 2026

Ecco la lista completa dei 30 nomi ipotizzati da All Music Italia: