Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, Striscia la Notizia si prepara a tornare con una novità storica: per la prima volta nella sua lunga storia, il programma satirico approderà in prima serata su Canale 5. L'annuncio è arrivato questa mattina tramite una nota ufficiale di Mediaset.

Un ritorno atteso: Striscia sostituita dalla Ruota della Fortuna

Negli ultimi mesi, lo spazio dell’access prime time era stato occupato dalla Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, relegando Striscia a una lunga pausa. Ora la trasmissione ideata da Antonio Ricci è pronta a riprendere il suo posto nel palinsesto, ma con una veste del tutto rinnovata.

La nuova collocazione: la prima serata

Secondo quanto comunicato da Cologno Monzese, Striscia la Notizia tornerà a gennaio con cinque puntate speciali in onda in prima serata. Alla conduzione ci saranno gli storici volti del programma, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, tra i più amati dal pubblico.

Mediaset ha evidenziato che questa “importante evoluzione del prime time” è frutto di una decisione presa “in totale sintonia” con il creatore del format, Antonio Ricci.

Un’edizione rinnovata per il 37° anno

La squadra di autori e la produzione stanno già lavorando alla nuova edizione che, arrivata al suo 37° anno di programmazione, promette contenuti completamente inediti. Pur introducendo novità e aggiornamenti, il programma manterrà “i codici e quello stile inconfondibile” che lo hanno reso uno dei format più longevi e apprezzati della televisione italiana.